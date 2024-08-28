Алина Загитова объяснила, почему не стала запускать своё шоу на YouTube

В интервью theGirl олимпийская чемпионка 2018 года в женском фигурном катании Алина Загитова объяснила, почему она так и не запустила своё YouTube-шоу "Постеры", анонс которого был сделан в начале года.

Загитова рассказала, что сняла пилотный выпуск, но затем решила сосредоточиться на других проектах.

"Было такое, мы даже сняли пилотную версию. Просто у меня чуть другие приоритеты сейчас. Да, хочется всё и сразу, но ты не можешь всё и сразу делать хорошо", — сказала Загитова.

Она призналась, что хотела бы успевать всё, но не может делать всё идеально одновременно. Если взять на себя слишком много, можно лишиться здоровья, нормального сна и внутренних ресурсов, отметила фигуристка.

Загитова добавила, что когда-нибудь она, возможно, продолжит съёмки своего YouTube-шоу.

Фото: commons.wikimedia.org/ Министерство спорта Республики Татарстан (Creative Commons Attribution 4.0 International)