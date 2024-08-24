Алина Загитова призналась, что ни разу в жизни не была на физике

Олимпийская чемпионка и одна из наиболее титулованных фигуристок России Алина Загитова недавно поделилась своими впечатлениями о подготовке к ледовому шоу "Хранители времени".
В своем комментарии, опубликованном в социальных сетях, Загитова отметила, что несмотря на отсутствие формального изучения физики, вся её жизнь наполнена физическим трудом и тренировками.
"На физике я ни разу не была, но вся жизнь моя — это одна сплошная физика", — сказала Загитова на видео в своих соцсетях.
Во время тренировки вращения на тросах в паре с Дмитрием Соловьёвым, Загитова подчеркнула, насколько важно для неё и всей команды создавать шоу, которое будет зрелищным и красивым. С юмором она добавила, что зрителям обязательно нужно прийти на шоу, чтобы оценить все усилия, вложенные в подготовку.
Ледовое шоу Алины Загитовой "Хранители времени" пройдёт в Казани 29 августа, и поклонники фигурного катания с нетерпением ждут этого события.
Фото:commons.wikimedia.org/Luu (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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