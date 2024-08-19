Загитова рассказала, сколько человек задействованы в её шоу

Загитова сообщила, что над созданием её шоу трудятся примерно 50 человек

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о подготовке к своему ледовому шоу "Хранители времени", которое пройдёт 29 и 31 августа на "Татнефть-Арене" в Казани. По её словам, в организации шоу участвуют около 50 человек.

Загитова подчеркнула, что одной из главных трудностей является коммуникация, так как ей интересно вникать во все аспекты проекта, включая сценографию и административные задачи. Особенно сложной частью она назвала бухгалтерию, отметив, что это самая трудоёмкая работа. Тем не менее, без профессиональных бухгалтеров такой масштабный проект был бы невозможен.

В итоге становится понятно, что для создания столь большого шоу требуется слаженная работа множества специалистов, а сама Загитова активно вовлечена в разноплановые аспекты подготовки мероприятия.

"Сколько у нас примерно человек работает? Наверное, где-то около 50 человек", — подытожила Загитова в эфире радио "Маяк".

Фото: commons.wikimedia.org/ Luu (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)