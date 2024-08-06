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Шойгу првоел в Баку встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
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Шойгу посетил Азербайджан, где встретился с Ильхамом Алиевым

Шойгу првоел в Баку встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Баку во вторник провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Во время своего визита в Баку Шойгу посетил Аллею почетного захоронения, где возложил цветы на могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева. Он также почтил память супруги Гейдара Алиева Зарифы.

Ранее Шойгу посетил Иран. В Тегеране состоялись его встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.

Фото: From Wikimedia Commons/ The Presidential Vladimir Putin Press and Information Office

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