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Алиев: Азербайджан не станет поддерживать санкции против России
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Алиев отказался поддерживать антироссийские санкции

Алиев: Азербайджан не станет поддерживать санкции против России

Азербайджан отказывается поддерживать санкции в отношении Российской Федерации (РФ). Такое заявление сделал президент страны Ильхам Алиев во время ответа на вопрос модератора Международного форума в городе Черноббио, Италия.

Он подчеркнул, что Баку находится в хороших отношениях и с Киевом, и с Москвой. Кроме того, Алиев добавил, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и других государств.

"Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании", — заявил глава азербайджанского государства.

Кроме того, президент добавил, что страна готова принять участие в разрешении украинского конфликта.

Фото: en.president.az/Presidential Press and Information Office

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