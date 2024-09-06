Алиев отказался поддерживать антироссийские санкции

Азербайджан отказывается поддерживать санкции в отношении Российской Федерации (РФ). Такое заявление сделал президент страны Ильхам Алиев во время ответа на вопрос модератора Международного форума в городе Черноббио, Италия.
Он подчеркнул, что Баку находится в хороших отношениях и с Киевом, и с Москвой. Кроме того, Алиев добавил, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и других государств.
"Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании", — заявил глава азербайджанского государства.
Кроме того, президент добавил, что страна готова принять участие в разрешении украинского конфликта.
Фото: en.president.az/Presidential Press and Information Office
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