Тайна Вселенной раскрыта: почему поиск инопланетян может быть безнадежным

Вопрос о существовании развитых инопланетных цивилизаций в нашей галактике остаётся без ответа. Всё, что нам известно, — это то, что по крайней мере одна такая цивилизация существует. Но стоит ли быть оптимистами или пессимистами в отношении поиска других?

Новое исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, указывает на то, что шансы на обнаружение других технологически развитых цивилизаций крайне малы, если соотношение между рождаемостью и смертностью на других планетах не соответствует очень узкому диапазону значений.

Это исследование называет данное явление "проблемой тонкой настройки", когда соотношение должно быть точно выверено, чтобы позволить нам найти другие цивилизации. Однако точное значение этого соотношения нам неизвестно.

Дэвид Киппинг, астрофизик из Колумбийского университета, отмечает, что численность развитых цивилизаций зависит от баланса между их возникновением и вымиранием. Но у нас практически нет данных, чтобы установить ограничения для этих параметров.

Вместе с Герайнтом Льюисом из Сиднейского университета Киппинг изучил, как это соотношение может варьироваться. Исследование показывает, что если бы оно было единицей, то численность цивилизаций оставалась бы стабильной. Однако на Земле за 4,6 миллиарда лет существования планеты единственный технологически развитый вид существует всего около ста лет.

На данный момент у людей соотношение рождаемости и смертности чуть больше единицы, но ожидается, что к концу века оно приблизится к единице, что делает его весьма уязвимым к резким изменениям из-за глобальных катастроф. Таким образом, "окно" для поиска других цивилизаций крайне ограничено.

Авторы исследования считают, что вероятность найти цивилизации с таким соотношением крайне мала, но возможна. Их анализ основывается на расширенном уравнении Дрейка, которое учитывает это соотношение. Если же поиск внеземного разума (SETI) расширить на всю галактику, то шансы найти цивилизации увеличатся, но всё равно останутся мизерными.

Несмотря на это, авторы подчеркивают важность продолжения поисков SETI, поскольку одна успешная находка станет величайшим открытием в истории человечества.

Они также указывают на несколько возможных сценариев, которые могут повысить шансы на успех, такие как гипотеза о "хвастливых пришельцах" или случайное нахождение Земли в относительно тихом уголке галактики.

Фото: commons. wikimedia.org/NASA (public domain).