"Мумии инопланетян" из Перу готовят к отправке в США

Предполагаемые «мумии инопланетян» из Перу готовятся к отправке в Соединенные Штаты по инициативе Республиканской партии, чтобы Конгресс мог установить их подлинность. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Республиканец Тим Берчетт, известный своей критикой в адрес правительства США за утаивание сведений об НЛО, обещал привлечь «самых авторитетных специалистов мира» для анализа тел, которые, по мнению некоторых ученых, содержат 30% неизвестной ДНК.

Однако не все восприняли эту новость с энтузиазмом. Мексиканский журналист-конспиролог Хайме Мауссан сообщил о намерении подать иск против правительства Перу, чтобы добиться отправки тел в более продвинутые лаборатории США.

В конце прошлого года коллектив из Теннесси получил $500 тыс. финансирования от министерства юстиции для изучения скелетов. В настоящее время неизвестно, сколько времени потребуется ученым для подробного анализа останков.

В сентябре 2023 года Мауссан представил мексиканскому конгрессу маленькие мумифицированные существа, якобы неземного происхождения. Мауссан утверждал, что эти мумии, возраст которых достигает тысячу лет, были найдены при раскопках в перуанском городе Наска. Он также указал на анализы, показывающие 30%-ое различие в ДНК существ и человека.

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