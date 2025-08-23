Космос приготовил сюрприз: загадочный межзвездный объект идёт к Юпитеру и Венере

В начале июля астрономы зафиксировали объект, который словно пришёл к нам из другой звёздной системы. Его назвали 3I/ATLAS, и уже сегодня он стал причиной острых дискуссий в научном сообществе.

Загадка на небесах

Обнаруженный 1 июля 2025 года при помощи чилийского телескопа ATLAS, этот межзвёздный гость сразу же озадачил специалистов. Его гиперболическая траектория указывает на внезвёздное происхождение. Но по-настоящему удивило отсутствие яркой газовой оболочки, характерной для комет. Вместо неё - лишь слабая кома и скорость, превышающая 240 тысяч километров в час.

Именно эти особенности заставили некоторых учёных, среди которых астрофизик Гарвардского университета Ави Лёб, задуматься: перед нами всего лишь необычная комета или же объект искусственного происхождения?

Две версии — и одна невероятная

Лёб предложил два объяснения. По первой версии, 3I/ATLAS — это фрагмент взрыва сверхновой, насыщенный радиоактивными элементами. Но сам учёный признаёт: вероятность этого сценария минимальна.

Гораздо смелее звучит другая гипотеза. "Этот объект может оказаться космическим аппаратом с ядерным двигателем, а видимая пыль — лишь мусор, накопившийся на его поверхности во время движения", — астрофизик Ави Лёб.

Однако подобное заявление требует доказательств. Скепсис коллег был ожидаем: слишком часто яркие гипотезы рушились при ближайшем рассмотрении.

Опасность скрытого наблюдения

Сейчас 3I/ATLAS движется в сторону Юпитера, Марса и Венеры. В октябре он приблизится к Солнцу, и тогда Земля окажется закрыта от прямых наблюдений. По словам Лёба, это окно может сыграть на руку другим внеземным аппаратам, если те действительно существуют.

В поисках подтверждений

Чтобы прояснить ситуацию, учёные обратились к команде HiRISE, работающей с орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. NASA поддержала инициативу, что даёт надежду на получение новых данных.

Подобная история уже случалась. В 2017 году Лёб выдвинул предположение, что первый межзвёздный объект, названный Оумуамуа, был не просто камнем, а зондом на солнечном парусе. Его необычное ускорение без выброса газа стало одним из доводов.

А несколькими годами позже Лёб участвовал в экспедиции у берегов Папуа — Новой Гвинеи, где на дне океана обнаружили крошечные шарики. Учёный считает, что они могут иметь внеземное происхождение.

На грани науки и фантастики

Смелые теории Ави Лёба вновь вызывают оживлённые споры. Но даже скептики признают: 3I/ATLAS — это объект, который стоит изучить максимально внимательно. Ведь за его загадками может скрываться нечто большее, чем просто камень из другой системы.