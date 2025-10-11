Внеземной разум уже знает о нас? Радиосигналы могут его привести

Пока человечество посылает команды марсоходам и межпланетным аппаратам, в космос уходит нечто большее, чем просто радиосигналы. Миллиарды радиоволн, покидая пределы Солнечной системы, продолжают своё путешествие — и, как выяснилось, могут стать тем, что выдаёт наше присутствие во Вселенной.

Новое исследование, опубликованное в журнале Astrophysical Journal Letters, утверждает: инопланетные цивилизации могут "подслушивать" Землю, анализируя радиосигналы, направленные к Марсу и другим планетам. Более того, учёные полагают, что и мы можем обнаружить их точно так же.

Радиоэхо Солнечной системы

Каждый раз, когда учёные посылают команду марсоходу повернуть, сделать снимок или собрать пробу, сигнал проходит гигантское расстояние и частично рассеивается. Часть энергии улавливает антенна аппарата, но остальные волны продолжают распространяться в космосе бесконечно далеко.

Это значит, что миллионы радиосообщений, отправленных за последние десятилетия, образуют своеобразную "аудио-реки" — широкие лучи, уходящие от Земли и пересекающие звёзды, где теоретически может находиться внеземной разум.

"Если бы внеземной разум находился в месте, которое могло бы наблюдать за выравниванием Земли и Марса, то существует 77-процентная вероятность того, что он окажется на пути одного из наших сигналов", — сказал Пинчен Фань из Университета штата Пенсильвания.

Это вероятность на порядки выше, чем если бы сигнал распространялся случайным образом по небу.

Что такое "линию радиосвязи" видит Вселенная

Исследование основано на архивных данных Deep Space Network (DSN) - глобальной системы антенн NASA, которая обеспечивает связь с космическими аппаратами за пределами системы Земля-Луна. Эти антенны расположены в Калифорнии, Испании и Австралии, что позволяет поддерживать постоянное радиосоединение с зондами, находящимися на орбитах других планет или за их пределами.

Анализ данных показал, что всё, что находится вдоль траектории этих радиосигналов, потенциально может их услышать. Особенно если такие цивилизации обитают на планетах, расположенных в плоскости вращения Солнечной системы - то есть примерно на уровне, где движутся Земля, Марс, Венера и Юпитер.

Фактор Вероятность прослушивания Случайное направление в космосе крайне низкая В пределах выравнивания Земля-Марс ~77% Вблизи 23 световых лет высокая вероятность приёма

Таким образом, если гипотетические наблюдатели находятся в пределах 23 световых лет от нас и располагаются под нужным углом, они уже могли зафиксировать наши попытки связаться с Марсом или другими планетами.

Мы тоже можем слушать

Учёные предложили зеркальную идею: если другие цивилизации также исследуют свои планеты и посылают команды на орбитальные аппараты, их радиосигналы должны быть устроены аналогично.

"Если другие разумные цивилизации исследуют соседние планеты, лучшим вариантом для приёма сигналов будет поиск систем, где две планеты выстраиваются в одну линию с нашей точки зрения", — пояснил Фань.

Это значит, что вместо случайного прослушивания космоса можно целенаправленно наблюдать за теми звёздами, где видны две или более планеты, совершающих транзит перед своим солнцем. Именно в такие моменты направление передачи сигналов совпадает с линией наблюдения Земли.

Как проходило исследование

Учёные изучили журналы связи NASA за последние 20 лет, отследив тысячи радиосеансов между Землёй и аппаратами вроде Curiosity, Perseverance, Voyager 1-2 и New Horizons. Затем они рассчитали области неба, в которые уходили сигналы, и построили карту вероятного пересечения этих лучей с близлежащими звёздными системами.

Выяснилось, что вектор направленных радиоволн Солнечной системы покрывает довольно узкий, но протяжённый участок галактики. Если где-то в этом секторе есть разумная жизнь, она могла бы не только зафиксировать сигнал, но и — при достаточно развитых технологиях — распознать его искусственное происхождение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что сигналы марсоходов слишком слабые для обнаружения на межзвёздных расстояниях.

Последствие: недооценка нашего радиошума.

Альтернатива: учитывать эффект направленной передачи и накопление энергии в узком луче.

Ошибка: искать инопланетян только через целенаправленные радиосообщения вроде проекта SETI.

Последствие: упускание естественных техносигналов.

Альтернатива: анализировать потенциальные "просочившиеся" сигналы из звёздных систем с активными планетами.

Ошибка: полагать, что только мы "излучаем".

Последствие: ограниченный поиск.

Альтернатива: использовать те же принципы для поиска чужих радиолиний.

Будущее космического подслушивания

С развитием технологий ситуация может измениться. Уже скоро начнёт работу космический телескоп NASA "Нэнси Грейс Роман", который позволит открывать десятки тысяч новых экзопланет. Многие из них окажутся многопланетными системами, где выстраивание орбит создаёт идеальные условия для возможного перехвата радиосигналов.

"Мы ожидаем обнаружить сто тысяч ранее неизвестных экзопланет, поэтому наша потенциальная область поиска значительно расширится", — отметил Фань.

Если мы научимся фиксировать такие сигналы — даже не предназначенные нам — это станет революцией в астрономии. Ведь не исключено, что чужие цивилизации уже делают то же самое, наблюдая за нашими радиопередачами с Марса или Юпитера.

Мифы и правда

Миф: наши радиосигналы слишком слабы, чтобы выйти за пределы Солнечной системы.

Правда: направленные передачи миссий NASA обладают мощностью, способной преодолеть десятки световых лет.

Миф: если бы инопланетяне нас слышали, они бы уже ответили.

Правда: даже при скорости света сигнал туда и обратно может занять сотни лет.

Миф: только проект SETI ищет внеземной разум.

Правда: сегодня активно развивается новое направление — анализ случайных техносигналов.

Три интересных факта

Радиопередачи миссий NASA уходят в космос уже более 60 лет , начиная с запуска Маринера-2 в 1962 году.

, начиная с запуска Маринера-2 в 1962 году. Если бы инопланетяне жили у ближайшей звезды Проксима Центавра, они могли бы услышать наши первые сигналы уже сегодня.

Область, через которую проходят радиолучи Земля-Марс, пересекает десятки потенциально обитаемых планет, открытых телескопом имени Джеймса Уэбба.

Исторический контекст

Первые идеи о "межпланетных радиосообщениях" появились ещё в середине XX века, когда радиоинженеры осознали, что сигналы с Земли не ограничиваются атмосферой. В 1970-х начались проекты поиска внеземных цивилизаций (SETI), но они сосредоточились на активных попытках связи.

Теперь учёные делают шаг дальше — предлагают искать не ответы, а случайные следы чужих технологий, точно так же, как наши радиоволны невольно раскрывают наше существование. Возможно, именно такие "эхо" в космосе станут первым доказательством того, что мы не одни.