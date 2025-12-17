Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:02

Это не оптическая иллюзия: учёный настаивает, что мы видим первый корабль инопланетян

Межзвездный объект изменил траекторию движения — астрофизик Леб

Загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS снова стал поводом для споров — на этот раз из-за версии об его возможном инопланетном происхождении. Об этом пишет Daily Star, пересказывая оценки американского астрофизика Ави Леба, который увидел в наблюдениях признаки потенциальной угрозы для Земли. Его выводы звучат сенсационно, но далеко не все коллеги готовы их разделить.

Версия Ави Леба о природе объекта

Ави Леб, которого в материале называют астрономом из Гарварда, связал необычное поведение 3I/ATLAS с гипотезой об инопланетном происхождении. Он считает, что объект может быть гигантским "кораблём пришельцев" и теоретически представлять опасность для человечества. В качестве аргументов он указывает на свойства, которые, по его словам, не укладываются в привычные объяснения для комет.

В публикации отмечается, что учёный отверг версию об оптической иллюзии в интерпретации наблюдений. Леб, как передаёт издание, заявил, что зафиксированное явление невозможно списать на особенности восприятия. При этом подчёркивается: в научном сообществе его подход вызывает неоднозначную реакцию.

Антихвост и данные наблюдений

Daily Star сообщает, что у 3I/ATLAS зафиксировано нетипичное для комет явление — антихвост. В материале уточняется, что астрономы использовали карту интенсивности света, основанную на вращательном градиенте, и увидели отчётливо выраженный антихвост. Он, как утверждается, был ориентирован в направлении Солнца.

Леб подчеркнул, что эффект заметен на фотографиях, сделанных телескопом "Хаббл" в июле и ноябре. В тексте также говорится, что в августе он заявлял: комета 3I/ATLAS излучает собственный свет, который напомнил ему свет автомобильных фар. Эти детали, по версии астрофизика, усиливают сомнения в "обычной" природе объекта.

Угроза столкновения и критика гипотезы

Опасения Леба в материале увязаны с возможным изменением траектории 3I/ATLAS.

"Существует потенциальная опасность столкновения этого объекта с Землей, если его траектория изменится и отклонится от прогнозируемой", — высказался астрофизик Ави Леб.

При этом авторы подчёркивают, что речь идёт именно о сценарии отклонения от расчётного движения.

В то же время, как отмечается в публикации, многие коллеги американского астрофизика поставили под сомнение правдивость его версии. Они призвали не запугивать население подобными гипотезами и критически относиться к громким интерпретациям. Спор вокруг 3I/ATLAS, по сути, разделил акценты между необычными наблюдениями и тем, как далеко можно заходить в их трактовке.

