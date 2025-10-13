Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:10

Чужой снова дышит в спину: Сигурни Уивер готова вернуться в роль, которая сделала её легендой

Entertainment Weekly: Сигурни Уивер может вновь сыграть Рипли в новой части "Чужого"

Сигурни Уивер вновь может надеть костюм Эллен Рипли — героини, ставшей символом всей серии "Чужой". Актриса рассказала, что встретилась с представителями Disney, чтобы обсудить возвращение к роли, прославившей её на десятилетия. Об этом сообщило издание Entertainment Weekly.

"Уолтер Хилл — мой очень хороший друг, и он написал [первые] 50 страниц о том, где Рипли могла бы быть сейчас, и они совершенно необыкновенны", — отметила актриса Сигурни Уивер.

По словам Уивер, сценарий Хилла сильно отличается от привычных сюжетов франшизы. Это не история про бегство по коридорам космического корабля, а эмоциональная драма о гневе, силе и человечности Рипли. В интервью она призналась, что долго не хотела возвращаться к этой роли после многочисленных сиквелов и перезапусков, но текст Хилла заставил её передумать.

"Кроме [так и не снятого фильма] Нилла [Бломкампа], я никогда не чувствовала необходимости возвращаться к этой роли. Я всегда думала: "Дайте ей отдохнуть! Дайте ей оправиться!" Но то, что написал Уолтер, настолько… прежде всего кажется мне очень правдивым", — сказала актриса.

Согласно её словам, новый сценарий показывает общество, которое отвернулось от тех, кто когда-то спасал его. Рипли, герой, ставший неудобным для системы, оказывается изолированной — это метафора для современного мира, где героизм нередко оборачивается одиночеством.

Возвращение к истокам

Интересно, что идея нового фильма родилась не в рамках глобальных планов Disney, а из дружбы Хилла и Уивер. Ветеран сценарного дела и продюсер нескольких фильмов о "Чужом" решил представить, что случилось бы с Рипли спустя десятилетия после событий "Ресуррекции".

Фанаты франшизы давно мечтают о "настоящем продолжении" оригинальной линии, ведь проекты вроде "Прометея" и "Завета" Ридли Скотта ушли в философские размышления, оставив позади эмоциональное ядро серии. Хилл же, по словам актрисы, предлагает вернуть ту же энергию и эмоциональную глубину, что сделали первую часть культовой.

Почему именно сейчас

Возвращение Уивер выглядит символично: спустя почти 50 лет с момента выхода первого фильма (1979) интерес к "Чужому" вновь растёт. В 2024 году Ридли Скотт представил "Чужой: Ромул" — картину, соединившую дух хоррора и философии. А теперь зрителей ждёт возможное возвращение оригинальной героини — зрелой, но по-прежнему сильной Рипли.

В современном кинематографе, где активно развиваются ремейки и перезапуски, история Уивер может стать примером того, как вернуться к роли с уважением к возрасту и опыту персонажа.

Что известно о проекте Хилла

Сценарист Уолтер Хилл, работавший над "Чужим-3" и остававшийся сопродюсером последующих частей, ещё в 2021 году говорил, что у него есть "новая идея" для продолжения. Тогда он утверждал, что история Рипли — не закончена, и он видит в ней не просто героя ужасов, а фигуру, олицетворяющую стойкость и сострадание.

Disney, обладающая правами на франшизу после слияния с 20th Century Fox, не давала официальных комментариев по поводу встречи с Уивер. Но источники в индустрии утверждают, что компания рассматривает сценарий Хилла как "альтернативный" вариант развития серии, который может выйти параллельно с другими проектами.

Мнение Ридли Скотта

Пока одни обсуждают возможное возвращение Рипли, создатель оригинального фильма, Ридли Скотт, выразил разочарование современным кино:

"Сегодня снимают буквально миллионы фильмов по всему миру, и большинство из них дерьмо. Так что я делаю вот что, и это ужасно: я начал пересматривать свои собственные фильмы, и на самом деле они действительно хороши! И к тому же они не стареют", — сказал режиссёр Ридли Скотт.

Это заявление лишь подогрело дискуссию среди поклонников, которые считают, что именно Скотт должен курировать будущие проекты о "Чужом". Однако режиссёр, по всей видимости, предпочитает заниматься продюсированием и наблюдать со стороны.

А что если Рипли действительно вернётся?

Если сценарий Хилла получит зелёный свет, перед создателями встанет несколько задач. Во-первых, объяснить, как героиня, погибшая в "Чужом 3" и воскрешённая в "Ресуррекции", снова оказывается в центре событий. Во-вторых, предложить историю, которая будет убедительной не только для фанатов, но и для нового поколения зрителей.

С технической точки зрения, технологии позволяют показать Рипли любой — от молодой до пожилой, ведь методы цифровой омолаживающей графики уже не редкость. Однако сама Уивер неоднократно подчёркивала, что интересна не внешняя сторона, а внутреннее развитие персонажа.

Интересные факты

  1. Сигурни Уивер была номинирована на "Оскар" за роль Рипли в "Чужом 2" — редкий случай для актрисы в жанре научной фантастики.

  2. В оригинальной версии сценария первого фильма Рипли должен был погибнуть, но студия настояла на изменении концовки.

  3. Сам Ханс Руди Гигер, создатель образа чужого, считал Уивер "идеальной противоположностью монстру" — хрупкой, но неуязвимой.

Мифы и правда о франшизе

  • Миф: все фильмы "Чужого" связаны напрямую.
    Правда: хронология сильно различается; некоторые части существуют как альтернативные версии.

  • Миф: Рипли — клон во всех последующих фильмах.
    Правда: клон появляется только в "Чужом: Воскрешение".

  • Миф: Ридли Скотт больше не интересуется серией.
    Правда: он продолжает курировать спин-оффы и сериалы во вселенной "Чужого".

FAQ

Когда выйдет новый фильм о Рипли?
Официальных дат пока нет. Проект находится на стадии обсуждения между Уолтером Хиллом и Disney.

Будет ли Уивер играть сама, или её заменит CGI?
Сама актриса заявила, что готова вернуться лично, если история окажется достойной.

Как новый фильм связан с "Чужим: Ромул"?
Предположительно, действия могут разворачиваться в другой временной линии, чтобы не мешать текущим проектам.

