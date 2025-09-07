Испанский курорт с 349 часами солнца в месяц: рекорд, который сложно превзойти

Аликанте называют самым солнечным городом Европы, и это звание он действительно заслужил. Этот курорт на побережье Коста-Бланка ежегодно привлекает туристов не только теплыми пляжами, но и богатым историческим наследием, насыщенной культурной жизнью и особым средиземноморским колоритом. Даже в октябре здесь держится комфортная температура около 25 градусов, что делает город идеальным направлением для тех, кто хочет продлить лето.

Город с тысячелетней историей

Аликанте уходит корнями в глубь веков. Во времена Римской империи он был известен как Lucentum, что в переводе означает "город света". Это название не случайно: здешние земли всегда славились солнцем. Позже, в эпоху арабского владычества, Аликанте приобрел особый облик — мавры оставили яркий след в архитектуре и культуре региона. Сегодня в городе можно увидеть уникальное смешение стилей, где готические церкви соседствуют с арабскими мотивами и барочными фасадами.

Климат, который влюбляет

Средиземноморский климат Аликанте — одна из главных причин его популярности. Лето здесь жаркое, температура поднимается выше 30 °C, но море смягчает зной. Зима отличается мягкостью: редко опускается ниже 15 °C. Осень — особое время, когда жара спадает, но дни остаются теплыми и солнечными. Согласно данным World Weather Online, Holidu и timeanddate. com, в среднем на город приходится 349 солнечных часов в месяц. Это один из рекордных показателей по Европе.

Символ города — замок Санта-Барбара

На вершине горы Бенакантиль возвышается замок Санта-Барбара — одна из крупнейших средневековых крепостей Испании. Его история начинается в IX веке, а панорамные виды на город и Средиземное море поражают даже бывалых путешественников. Подняться к крепости можно пешком, на автомобиле или воспользоваться удобным лифтом, который ведет прямо с пляжа. Внутри замка работает музейная экспозиция, рассказывающая о богатом наследии Аликанте.

Пляжи для отдыха и прогулок

Одним из самых популярных мест отдыха считается пляж Постигет, расположенный буквально в центре города. Он известен мягким золотистым песком и прозрачной водой, а также близостью к главным улицам и кафе. Это идеальное место, чтобы совместить купание и прогулки по городу.

Не менее известна и набережная Explanada de España. Её легко узнать по мозаичной плитке, уложенной волнообразным узором, и стройным рядам пальм. Здесь приятно гулять вечерами, наслаждаться музыкой уличных исполнителей и пробовать местные угощения в кафе под открытым небом.

Аликанте глазами туристов

Многочисленные путешественники оставляют восторженные отзывы о городе на TripAdvisor.

"Сказочное место, куда можно отправиться на несколько дней, очень спокойно идет, остался спа-портас, и мы прекрасно провели время, отличный пляж и великолепная еда", — сказал один из посетителей.

"Возвращаясь с исландских ледников, согрейтесь на испанском пляже. Отель: Hotel Maya с бассейном 49 евро за номер в сутки на 3 ночи. Прогулка: 10 минут пешком до пляжа Постигет и торговой улицы Ла Рамбла. Напиток: красное вино Tinto de verano spritzer. Выберите тапас в Lizarran на Ла Рамбла. Люди наблюдают за старым рынком в верхней части Рамблы. Аликанте — это: Майами без отношения", — добавил другой путешественник.

Почему стоит посетить Аликанте осенью

Осень в Аликанте идеально подходит для тех, кто хочет избежать летних толп, но всё ещё насладиться морем и солнцем. В октябре здесь можно купаться, гулять по уютным улочкам старого города, пробовать традиционные блюда в тапас-барах и наслаждаться неспешной атмосферой курортного города.

Аликанте — это не просто пляжный отдых. Это возможность прикоснуться к многовековой истории, увидеть, как прошлое переплетается с настоящим, и почувствовать настоящий вкус Средиземноморья.