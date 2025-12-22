Резкое ухудшение самочувствия: Алибасову дали жёсткие ограничения на праздники

Новый год для известного продюсера и музыканта Бари Алибасова пройдёт без традиционных праздничных ограничений, связанных с алкоголем. Состояние здоровья артиста вновь оказалось в центре внимания врачей после резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщает издание Mash.

Обострение хронических проблем

По информации издания, 78-летний Бари Алибасов в последние дни обратился за медицинской помощью с жалобами на сильные боли в животе. Врачи зафиксировали обострение хронического заболевания желудка. Музыкант уже несколько лет живёт с язвой, однако в последнее время его состояние заметно ухудшилось.

Как отмечается, боли усиливаются во время приёма пищи, а также сопровождаются постоянной изжогой. Специалисты расценили симптомы как потенциально опасные и потребовавшие немедленной коррекции образа жизни и питания.

Жёсткие рекомендации врачей

После обследования медики назначили Алибасову строгую диету и категорически запретили употребление алкоголя, в том числе в новогодние праздники. По словам врачей, несоблюдение рекомендаций может привести к серьёзным осложнениям.

В частности, специалисты предупредили о риске желудочного кровотечения, которое может открыться при раздражении слизистой желудка.

Последствия давнего отравления

Проблемы с желудком у Бари Алибасова тянутся уже несколько лет и связаны с тяжёлым инцидентом в прошлом. Шесть лет назад музыкант случайно перепутал йогурт с чистящим средством "Крот", в результате чего получил серьёзное химическое отравление и впал в кому.

Позже Алибасов попытался взыскать компенсацию, подав иск к производителю средства, однако суд отклонил его требования.