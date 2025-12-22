Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бари Алибасов
Бари Алибасов
© commons.wikimedia.org by Tatarstan.ru is licensed under CC BY 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:49

Резкое ухудшение самочувствия: Алибасову дали жёсткие ограничения на праздники

Врачи запретили Бари Алибасову употреблять алкоголь на Новый год — Mash

Новый год для известного продюсера и музыканта Бари Алибасова пройдёт без традиционных праздничных ограничений, связанных с алкоголем. Состояние здоровья артиста вновь оказалось в центре внимания врачей после резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщает издание Mash.

Обострение хронических проблем

По информации издания, 78-летний Бари Алибасов в последние дни обратился за медицинской помощью с жалобами на сильные боли в животе. Врачи зафиксировали обострение хронического заболевания желудка. Музыкант уже несколько лет живёт с язвой, однако в последнее время его состояние заметно ухудшилось.

Как отмечается, боли усиливаются во время приёма пищи, а также сопровождаются постоянной изжогой. Специалисты расценили симптомы как потенциально опасные и потребовавшие немедленной коррекции образа жизни и питания.

Жёсткие рекомендации врачей

После обследования медики назначили Алибасову строгую диету и категорически запретили употребление алкоголя, в том числе в новогодние праздники. По словам врачей, несоблюдение рекомендаций может привести к серьёзным осложнениям.

В частности, специалисты предупредили о риске желудочного кровотечения, которое может открыться при раздражении слизистой желудка.

Последствия давнего отравления

Проблемы с желудком у Бари Алибасова тянутся уже несколько лет и связаны с тяжёлым инцидентом в прошлом. Шесть лет назад музыкант случайно перепутал йогурт с чистящим средством "Крот", в результате чего получил серьёзное химическое отравление и впал в кому.

Позже Алибасов попытался взыскать компенсацию, подав иск к производителю средства, однако суд отклонил его требования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дело рэпера Гуфа о грабеже поступило в Наро-Фоминский суд 17.12.2025 в 13:28
Дело Гуфа внезапно дошло до суда: после разговоров о прекращении начался новый поворот

Право, криминал: у Гуфа (Долматов) и Саруханян новое развитие дела о грабеже. Инцидент в сауне, видеоматериалы и угрозы снова ставят вопрос судьям.

Читать полностью » Гулиев предложил проверить Нагиева на возможное признание иностранным агентом 17.12.2025 в 13:06
Нагиев нарушил молчание — и теперь под угрозой: депутаты требуют расследования его скандальных заявлений

Депутат Дмитрий Гулиев направил запросы в Минкульт и Минюст России с просьбой дать правовую оценку высказываниям Дмитрия Нагиева на тему военной операции.

Читать полностью » У Ларисы Долиной осталась квартира в Лефортово площадью 50 кв. м за 18 млн рублей — SHOT 17.12.2025 в 11:55
Старый дом, маленькая площадь и ноль планов на жизнь: что осталось у Долиной в столице

После судебного решения у Ларисы Долиной в Москве осталась лишь одна квартира, тогда как её основная жизнь давно сосредоточена за городом.

Читать полностью » Певица Слава поддержала решение Верховного суда по квартире Долиной — StarHit 17.12.2025 в 4:28
Суд поставил точку — Слава открыла шампанское: история квартиры Долиной взорвалась эмоциями

Певица Слава эмоционально отреагировала на решение Верховного суда по делу квартиры Ларисы Долиной, назвав вердикт победой справедливости.

Читать полностью » Верховный суд закрепил квартиру Долиной за Полиной Лурье 16.12.2025 в 18:11
Суды ошиблись: Верховный суд пересмотрел громкое дело о квартире Долиной

Верховный суд оставил квартиру Полине Лурье по делу Долиной и отменил прежние решения. Спор о выселении артистки продолжится отдельно.

Читать полностью » Долина не перевела деньги за квартиру покупательнице 16.12.2025 в 16:39
Заявления были, переводов — нет: защита покупательницы раскрыла новый поворот в деле Долиной

Скандал вокруг Ларисы Долиной и Полины Лурье продолжается! Верховный суд России рассматривает дело о квартире, где певица обещала вернуть деньги, но деньги так и не пришли.

Читать полностью » Адвокат Долиной оспорил жалобу покупательницы квартиры 15.12.2025 в 15:09
Дело квартиры Долиной вышло на новый уровень: Верховный суд рассмотрит жалобу

Спор вокруг квартиры Ларисы Долиной дошёл до Верховного суда: защита певицы направила возражения на жалобу покупательницы и готовится к новому этапу разбирательства.

Читать полностью » Скончался композитор и актер Левон Оганезов на 85 году жизни 15.12.2025 в 1:57
Ушел человек, который умел смеяться и играть одновременно: не стало Левона Оганезова

На 85-м году жизни скончался Левон Оганезов — композитор, актер и телеведущий, сотрудничавший с ведущими артистами страны.

Читать полностью »

Новости
Общество
Каждый десятый россиянин ходит на корпоративы в расчёте на служебный роман — опрос
Мир
Российскому контейнеровозу "Адлер" разрешили покинуть воды Швеции — SVT
Общество
Схема с перепродажей сертификатов в мессенджерах ведёт к уголовным рискам — МВД
Наука
Кофейная гуща удалила до 98 процентов свинца из воды – Университет Лафборо
Авто и мото
Стоимость техосмотра легковых авто в России вырастет на 9,7% с 2026 года
Происшествия
В Москве при взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант Генштаба ВС РФ — СК
Россия
Россиян в 2026 году ждут изменения в налогах, госуслугах и правилах для предпринимателей — депутат Чаплин
Красота и здоровье
Россияне после гриппа А жалуются на резкое ухудшение зрения — База
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet