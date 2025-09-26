От чипа до приложения: Alibaba строит свою вертикаль — и инвесторы это заметили
Акции китайского технологического гиганта Alibaba резко выросли после того, как компания объявила о расширении инвестиций в искусственный интеллект и представила свою новую модель Qwen3-Max. Новости стали мощным катализатором для роста котировок на азиатских и американских рынках.
Как отреагировал рынок
На Гонконгской бирже акции Alibaba подорожали на 9,2%, что значительно выше роста индекса Hang Seng Tech (+2,5%). Таким образом, бумаги компании более чем удвоили прирост с начала года.
Американские депозитарные расписки (ADR) Alibaba также показали рост на премаркете в Нью-Йорке, что подтверждает возвращение интереса иностранных инвесторов к китайскому технологическому сектору.
Дополнительный импульс рынку придала информация о том, что два фонда ARK Invest под управлением Кэти Вуд вновь открыли позиции в акциях компании. Общий объём вложений составил около $16,3 млн, что стало первым возвращением ARK в капитал Alibaba с 2021 года, когда сектор столкнулся с жёстким регулированием.
Инвестиции в ИИ и облако
CEO компании Эдди Ву заявил, что Alibaba увеличит расходы на развитие ИИ и облачной инфраструктуры сверх ранее объявленных 380 млрд юаней (около $53 млрд), рассчитанных на три года. Конкретную новую сумму он не уточнил.
"Индустрия ИИ развивается гораздо быстрее, чем мы ожидали, а спрос на инфраструктуру ИИ значительно превзошёл наши прогнозы", — сказал Ву.
Такой шаг демонстрирует стремление Alibaba контролировать полный цикл разработки — от чипов и облачных сервисов до конечных приложений.
Новая модель Qwen3-Max
Одновременно компания представила Qwen3-Max, самую мощную модель в своей линейке больших языковых моделей.
Согласно независимому рейтингу LMArena, её предварительная версия входит в число лучших в мире, уступая только Gemini (Google), Claude (Anthropic) и ChatGPT (OpenAI). Это ставит Alibaba в авангард гонки китайских компаний за лидерство в сфере LLM.
Контекст: гонка китайских ИИ-гигантов
В последние месяцы собственные решения в области ИИ представили Baidu, Tencent, ByteDance и перспективные стартапы вроде DeepSeek. Таким образом, Qwen3-Max становится частью более широкой стратегической конкуренции внутри Китая и на международной арене.
Alibaba также развивает производство собственных чипов, что снижает зависимость от западных поставщиков и усиливает контроль над всей технологической вертикалью.
Сравнение инвестиций в ИИ крупнейших компаний
|Компания
|Объявленные инвестиции
|Основной фокус
|Alibaba
|>$53 млрд (380 млрд юаней, расширено)
|LLM, облако, собственные чипы
|Baidu
|~$15 млрд
|Генеративный ИИ, поисковые сервисы
|Tencent
|~$20 млрд
|Игры, социальные сервисы с ИИ
|ByteDance
|~$10 млрд
|Контент и рекомендательные системы
Эффект на фондовый рынок
Заявления Alibaba подтолкнули вверх котировки не только самой компании, но и всего китайского технологического сектора.
-
Акции крупнейшего контрактного производителя чипов SMIC выросли на 7,8%.
-
Бумаги второго по величине игрока Hua Hong прибавили 9,0%.
-
На Шанхайской бирже акции производителя оборудования Naura Technology достигли дневного лимита роста в 10%.
"Китай строит самодостаточную и замкнутую экосистему в сфере ИИ", — отметил аналитик Morningstar Феликс Ли (Phelix Lee).
По его словам, бурный прогресс китайских компаний усиливает спрос на полупроводники и стимулирует рост как производителей чипов, так и производителей оборудования.
Советы шаг за шагом для инвесторов
-
Следить за релизами Alibaba — новые продукты могут поднимать акции в краткосрочной перспективе.
-
Анализировать данные независимых бенчмарков (например, LMArena) для оценки потенциала моделей.
-
Учитывать динамику сектора чипов: рост SMIC, Hua Hong и Naura связан напрямую с успехами ИИ-компаний.
-
Диверсифицировать вложения: китайский рынок даёт возможности, но остаётся высокорисковым.
-
Обращать внимание на действия фондов уровня ARK Invest — они сигнализируют о возвращении интереса к КНР.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать ИИ-направление → упустить рост акций техсектора → включать в портфель ведущие ИИ-компании.
-
Сосредоточиться только на Alibaba → недооценить рост смежных отраслей → инвестировать и в производителей чипов.
-
Игнорировать регуляторные риски Китая → неожиданные просадки → распределять активы между Китаем, США и Европой.
А что если…
Если Alibaba удастся закрепить успех Qwen3-Max, она сможет конкурировать с глобальными лидерами ИИ. Если же компания столкнётся с ограничениями в чипах или экспортных санкциях, развитие может замедлиться. А если иностранные фонды продолжат возвращаться в китайский рынок, капитализация сектора вырастет многократно.
Плюсы и минусы ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Рост инвестиций Alibaba в ИИ
|Отсутствие точной суммы сверх $53 млрд
|Релиз конкурентной модели Qwen3-Max
|Высокая конкуренция внутри Китая
|Поддержка иностранных фондов (ARK Invest)
|Регуляторные риски со стороны США и ЕС
|Рост китайского техсектора в целом
|Зависимость от производства чипов
|Вхождение в топ мировых моделей
|Ограниченный доступ на западные рынки
FAQ
Почему выросли акции Alibaba?
Компания объявила об увеличении инвестиций в ИИ и представила новую модель Qwen3-Max.
Что такое Qwen3-Max?
Флагманская языковая модель Alibaba, признанная одной из лучших в мире.
Какие инвестиции планирует Alibaba?
Свыше 380 млрд юаней (более $53 млрд) в течение трёх лет.
Почему вернулся интерес иностранных фондов?
ARK Invest вновь вложила $16,3 млн, что сигнализирует о восстановлении доверия.
Как это повлияло на сектор в целом?
Выросли акции SMIC, Hua Hong и Naura Technology.
Мифы и правда
-
Миф: Alibaba отстаёт от Baidu и Tencent в ИИ.
Правда: Qwen3-Max вошла в топ мировых моделей по данным LMArena.
-
Миф: инвестиции ограничены $53 млрд.
Правда: компания заявила о расширении расходов сверх этой суммы.
-
Миф: иностранные фонды обходят китайский рынок стороной.
Правда: ARK Invest вернулась впервые с 2021 года.
Три интересных факта
-
Qwen3-Max стала первой моделью Alibaba, попавшей в мировой топ-5 языковых моделей.
-
ARK Invest вернулась в акции Alibaba после четырёхлетнего перерыва.
-
Акции Naura Technology достигли дневного лимита роста (+10%) после новости о планах Alibaba.
Исторический контекст
-
2021: ужесточение регулирования ИТ-сектора КНР, иностранные фонды покидают рынок.
-
2023: китайские компании активно включаются в гонку LLM.
-
2024: рост инвестиций Alibaba в облако и ИИ.
-
2025: релиз Qwen3-Max и новые рекордные инвестиции, рост акций компании и всего сектора.
