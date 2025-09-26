От чипа до приложения: Alibaba строит свою вертикаль — и инвесторы это заметили

Акции китайского технологического гиганта Alibaba резко выросли после того, как компания объявила о расширении инвестиций в искусственный интеллект и представила свою новую модель Qwen3-Max. Новости стали мощным катализатором для роста котировок на азиатских и американских рынках.

Как отреагировал рынок

На Гонконгской бирже акции Alibaba подорожали на 9,2%, что значительно выше роста индекса Hang Seng Tech (+2,5%). Таким образом, бумаги компании более чем удвоили прирост с начала года.

Американские депозитарные расписки (ADR) Alibaba также показали рост на премаркете в Нью-Йорке, что подтверждает возвращение интереса иностранных инвесторов к китайскому технологическому сектору.

Дополнительный импульс рынку придала информация о том, что два фонда ARK Invest под управлением Кэти Вуд вновь открыли позиции в акциях компании. Общий объём вложений составил около $16,3 млн, что стало первым возвращением ARK в капитал Alibaba с 2021 года, когда сектор столкнулся с жёстким регулированием.

Инвестиции в ИИ и облако

CEO компании Эдди Ву заявил, что Alibaba увеличит расходы на развитие ИИ и облачной инфраструктуры сверх ранее объявленных 380 млрд юаней (около $53 млрд), рассчитанных на три года. Конкретную новую сумму он не уточнил.

"Индустрия ИИ развивается гораздо быстрее, чем мы ожидали, а спрос на инфраструктуру ИИ значительно превзошёл наши прогнозы", — сказал Ву.

Такой шаг демонстрирует стремление Alibaba контролировать полный цикл разработки — от чипов и облачных сервисов до конечных приложений.

Новая модель Qwen3-Max

Одновременно компания представила Qwen3-Max, самую мощную модель в своей линейке больших языковых моделей.

Согласно независимому рейтингу LMArena, её предварительная версия входит в число лучших в мире, уступая только Gemini (Google), Claude (Anthropic) и ChatGPT (OpenAI). Это ставит Alibaba в авангард гонки китайских компаний за лидерство в сфере LLM.

Контекст: гонка китайских ИИ-гигантов

В последние месяцы собственные решения в области ИИ представили Baidu, Tencent, ByteDance и перспективные стартапы вроде DeepSeek. Таким образом, Qwen3-Max становится частью более широкой стратегической конкуренции внутри Китая и на международной арене.

Alibaba также развивает производство собственных чипов, что снижает зависимость от западных поставщиков и усиливает контроль над всей технологической вертикалью.

Сравнение инвестиций в ИИ крупнейших компаний

Компания Объявленные инвестиции Основной фокус Alibaba >$53 млрд (380 млрд юаней, расширено) LLM, облако, собственные чипы Baidu ~$15 млрд Генеративный ИИ, поисковые сервисы Tencent ~$20 млрд Игры, социальные сервисы с ИИ ByteDance ~$10 млрд Контент и рекомендательные системы

Эффект на фондовый рынок

Заявления Alibaba подтолкнули вверх котировки не только самой компании, но и всего китайского технологического сектора.

Акции крупнейшего контрактного производителя чипов SMIC выросли на 7,8%.

Бумаги второго по величине игрока Hua Hong прибавили 9,0%.

На Шанхайской бирже акции производителя оборудования Naura Technology достигли дневного лимита роста в 10%.

"Китай строит самодостаточную и замкнутую экосистему в сфере ИИ", — отметил аналитик Morningstar Феликс Ли (Phelix Lee).

По его словам, бурный прогресс китайских компаний усиливает спрос на полупроводники и стимулирует рост как производителей чипов, так и производителей оборудования.

Советы шаг за шагом для инвесторов

Следить за релизами Alibaba — новые продукты могут поднимать акции в краткосрочной перспективе. Анализировать данные независимых бенчмарков (например, LMArena) для оценки потенциала моделей. Учитывать динамику сектора чипов: рост SMIC, Hua Hong и Naura связан напрямую с успехами ИИ-компаний. Диверсифицировать вложения: китайский рынок даёт возможности, но остаётся высокорисковым. Обращать внимание на действия фондов уровня ARK Invest — они сигнализируют о возвращении интереса к КНР.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать ИИ-направление → упустить рост акций техсектора → включать в портфель ведущие ИИ-компании.

Сосредоточиться только на Alibaba → недооценить рост смежных отраслей → инвестировать и в производителей чипов.

Игнорировать регуляторные риски Китая → неожиданные просадки → распределять активы между Китаем, США и Европой.

А что если…

Если Alibaba удастся закрепить успех Qwen3-Max, она сможет конкурировать с глобальными лидерами ИИ. Если же компания столкнётся с ограничениями в чипах или экспортных санкциях, развитие может замедлиться. А если иностранные фонды продолжат возвращаться в китайский рынок, капитализация сектора вырастет многократно.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы Рост инвестиций Alibaba в ИИ Отсутствие точной суммы сверх $53 млрд Релиз конкурентной модели Qwen3-Max Высокая конкуренция внутри Китая Поддержка иностранных фондов (ARK Invest) Регуляторные риски со стороны США и ЕС Рост китайского техсектора в целом Зависимость от производства чипов Вхождение в топ мировых моделей Ограниченный доступ на западные рынки

FAQ

Почему выросли акции Alibaba?

Компания объявила об увеличении инвестиций в ИИ и представила новую модель Qwen3-Max.

Что такое Qwen3-Max?

Флагманская языковая модель Alibaba, признанная одной из лучших в мире.

Какие инвестиции планирует Alibaba?

Свыше 380 млрд юаней (более $53 млрд) в течение трёх лет.

Почему вернулся интерес иностранных фондов?

ARK Invest вновь вложила $16,3 млн, что сигнализирует о восстановлении доверия.

Как это повлияло на сектор в целом?

Выросли акции SMIC, Hua Hong и Naura Technology.

Мифы и правда

Миф: Alibaba отстаёт от Baidu и Tencent в ИИ.

Правда: Qwen3-Max вошла в топ мировых моделей по данным LMArena.

Миф: инвестиции ограничены $53 млрд.

Правда: компания заявила о расширении расходов сверх этой суммы.

Миф: иностранные фонды обходят китайский рынок стороной.

Правда: ARK Invest вернулась впервые с 2021 года.

Три интересных факта

Qwen3-Max стала первой моделью Alibaba, попавшей в мировой топ-5 языковых моделей. ARK Invest вернулась в акции Alibaba после четырёхлетнего перерыва. Акции Naura Technology достигли дневного лимита роста (+10%) после новости о планах Alibaba.

