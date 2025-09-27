Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Чахчуха
Чахчуха
© commons.wikimedia.org by Romainbehar is licensed under CC0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:00

Алжир на вкус: острые лепёшки, тажины и чайный ритуал

Алжирская кухня сочетает берберские, арабские и французские традиции

Алжирская кухня — это не только кускус, хотя именно с ним чаще всего ассоциируется эта страна. Здесь на каждом шагу вас ждут открытия: от уличных лепёшек с острым соусом до изысканных тажинов и сладостей, утопающих в мёде. Кулинарные традиции Алжира сложились на стыке берберской, арабской, османской, еврейской и французской культур, поэтому вкусы здесь богатые, многослойные и всегда неожиданные.

Кускус: культурный символ и кулинарное наследие

Кускус включён в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В каждом регионе Алжира он готовится по-своему.

  • На востоке — с томатным бульоном, нутом и смесью специй рас эль ханут.
  • В Кабилии — с лёгким белым бульоном и множеством овощей.
  • На юге — с чечевицей и бобовыми.
  • На западе — с морепродуктами.

Иногда мясной бульон заменяют лебеном — традиционной пахтой, придающей свежесть.

Традиционные блюда: от решты до цвити

Алжирцы трепетно относятся к семейным праздникам, и стол обязательно украшают:

  1. Решта — лапша ручной работы с белым бульоном, нутом и курицей.
  2. Чахчуха — лепёшка, разорванная на кусочки и пропитанная густым соусом с нутом и мясом.
  3. Тагуэлла — хлеб, выпеченный прямо в песке под углями, который подают с мясным соусом.
  4. Цвити — острое блюдо из твёрдой лепёшки, перца, чеснока и помидоров, которое едят прямо из ступки.

Помимо этого, в каждой семье готовят супы из сезонных овощей, к которым подают бурек — рулет из тонкого теста с мясной начинкой. А лёгкие тажины и долма (фаршированные кабачки и картофель) подходят тем, кто ищет менее тяжёлую еду.

Уличная еда: вкус Алжира на бегу

Улицы Алжира невозможно представить без m'hadjeb — тонких лепёшек с томатно-луковым соусом. В Оране популярна карантита — нутовое суфле в багете с хариссой. На востоке по утрам подают дубару — густой суп из нута и бобов.
В любом городе можно встретить квадратную пиццу carrée и уличные грили с мясными брошетами, кебабом и колбасками.

Морепродукты: свежесть Средиземного моря

В прибрежных городах обязательно стоит попробовать сардины, кальмаров, морского окуня или тунец. Рыбу чаще всего готовят на гриле и подают с дерсой — острым соусом из чеснока и перца. Популярные места: La Madrague в Алжире, Le Dauphin в Типазе, рестораны на побережье Беджайи и Аннабы.

Хлеб и сладости

Ни одна трапеза не обходится без хлеба. Помимо французского багета, здесь любят метлу — пышную питу, и кессру — пресную лепёшку.

Десерты — настоящая гордость страны: макруд с орехами и мёдом, баклава, калб эль-луз ("сердце миндаля"), а также сдобные пончики кефаф (сфенж) и квадратные слоёные мсемен.

Чай и напитки

Традиционный сладкий чай подают почти везде, и он отлично сочетается с орехами и десертами. В зависимости от сезона популярны гранатовый, апельсиновый и клубничный соки. В оазисах можно попробовать такервейт — освежающий напиток из трав, цитрусов и фиников.

Сравнение: блюда и регионы

Блюдо

Где пробовать

Особенности

Кускус

Восток, юг, запад

Разные варианты бульона и добавок

Чахчуха

Восточные регионы

Лепёшка с густым соусом

Тагуэлла

Пустыня, оазисы

Хлеб в песке, мясной соус

Карантита

Оран

Нутовое суфле в багете

Цвити

Центральный Алжир

Очень острое блюдо в ступке

Советы шаг за шагом

  1. Начните с кускуса — он везде разный.
  2. В обед пробуйте суп с буреком.
  3. На ужин закажите рыбу с дерсой.
  4. На улицах ищите m'hadjeb и карантиту.
  5. Завершите день чаем с макрудом или сфенжем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заказывать только кускус. → Последствие: упускаете богатство кухни. → Альтернатива: включите в меню тажины и уличную еду.
  • Ошибка: пробовать морепродукты вдали от побережья. → Последствие: менее свежий вкус. → Альтернатива: закажите их в прибрежных городах.
  • Ошибка: ограничиться багетом. → Последствие: пропустите традиционные виды хлеба. → Альтернатива: попробуйте метлу и кессру.

А что если вы вегетарианец?

Даже без мяса Алжир не оставит вас голодным. Подойдут шакшука, дубара, пицца carrée, m'hadjeb и карантита. Вегетарианские кафе вроде Le Potager в Бенакнуне помогут найти адаптированные блюда.

Плюсы и минусы алжирской кухни

Плюсы

Минусы

Разнообразие блюд

Почти всегда присутствует мясо

Богатство специй

Острота может быть непривычной

Уличная еда доступна и вкусна

Вегетарианский выбор ограничен

Множество сладостей

Очень калорийные десерты

Свежие морепродукты

Цена выше средней

FAQ

Как выбрать место для ужина?
В столице ищите рестораны с национальным меню, например El Djenina. В Оране подойдут Layali Zaman и прибрежные кафе.

Сколько стоит поесть?
Уличная еда — от 1-2 долларов, полноценный обед в ресторане — 10-20 долларов, морепродукты дороже.

Что лучше взять на десерт?
Обязательно попробуйте макруд с мёдом и миндальный калб эль-луз, а к чаю — сфенж.

Мифы и правда

Миф: Алжирская кухня — это только кускус.
Правда: здесь десятки традиционных блюд, от супов до сладостей.

Миф: еда слишком острая для туристов.
Правда: можно выбирать менее острые блюда, например белый кускус или тажины.

Миф: в Алжире нечего предложить вегетарианцам.
Правда: много блюд без мяса, особенно уличной еды.

3 интересных факта

  1. Алжирские лепёшки часто выпекают прямо в песке пустыни.
  2. Многие десерты имеют османские корни, но адаптированы с местными орехами.
  3. Чай здесь не только напиток, но и часть ритуала гостеприимства.

Исторический контекст

  • В османский период в Алжир пришли сладости с медом и орехами.
  • Французская колонизация принесла багет и кофейные традиции.
  • Берберские блюда, такие как тажины и кускус, сохранили древние корни.

