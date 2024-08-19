Российские ученые разработали поглощающий тяжелые металлы и радиоактивные вещества сорбент

Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали сорбент из бурых водорослей Черного моря, который эффективно поглощает тяжелые металлы и радиоактивные вещества. В ходе исследований было установлено, что вид водорослей Cystoseira barbata показывает наилучшие результаты, превосходя другие виды по адсорбционной емкости.

Такой сорбент может использоваться как для очистки воды, так и для удаления вредных веществ из организма человека и животных. Разработка имеет экологически чистое сырье и перспективна для создания доступных и нетоксичных препаратов. Результаты опубликованы в журнале "Вестник ПНИПУ", сообщает ТАСС.

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