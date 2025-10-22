Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Alfa Romeo
Alfa Romeo
© Alfa Romeo 8c Spider by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:24

Электрическая мечта дала сбой: как Stellantis тормозит переход на будущее

Stellantis приостанавливает переход на электромобили после падения спроса в США

Американский рынок показал Stellantis, что переход на электромобили не всегда идет по плану. После неудачного старта продаж первых моделей на платформе STLA концерн вынужден пересмотреть стратегию. Покупатели не спешат переходить на электротягу, а дилерам приходится предлагать скидки, чтобы хоть как-то распродать запасы. В итоге в Stellantis решили сделать паузу в электрификации и сосредоточиться на проверенных решениях — двигателях внутреннего сгорания.

Особенно это решение отразилось на Alfa Romeo, чьи обновленные модели теперь задержатся минимум до 2027 года. Вместо того чтобы полностью переходить на электромоторы, бренд займётся разработкой новых ДВС и гибридных установок. Это означает, что нынешние Giulia и Stelvio останутся на конвейере дольше, чем планировалось, несмотря на их солидный возраст и падающие продажи.

"Мы хотим использовать потенциал платформы STLA по максимуму — она одинаково подходит и для ДВС, и для электромобилей", — подчеркнул представитель Stellantis.

Универсальная платформа STLA: ставка на гибкость

Платформа STLA стала ключевым инструментом в стратегии концерна. Её универсальность позволяет собирать автомобили с самыми разными силовыми установками — от классических бензиновых до полностью электрических. Уже известно, что Dodge Charger нового поколения выйдет на той же платформе с рядным шестицилиндровым двигателем Hurricane, а подобное решение теперь рассматривается и для Alfa Romeo.

Изначально итальянская марка планировала к 2027 году полностью перейти на электромобили, однако рыночная ситуация оказалась далека от ожиданий. Интерес к "зелёным" моделям растёт медленно, особенно в США, где покупатели по-прежнему ценят мощные и эмоциональные ДВС.

Что ждёт Giulia и Stelvio

Инженеры Alfa Romeo обсуждают несколько сценариев для будущих моделей. Один из них — установка мягких гибридов с 48-вольтовой системой, которая снижает расход топлива без серьёзных изменений конструкции. Второй вариант — полноценные гибриды с возможностью кратковременной езды на электричестве.

По слухам, Alfa может использовать технологии Maserati, включая обновлённые версии турбомоторов V6 Nettuno. Не исключено и появление упомянутого Hurricane, адаптированного под итальянский стиль езды. Такой шаг позволит сохранить характер бренда, при этом снизив расходы на разработку собственных двигателей.

Сравнение: электрокары vs ДВС на платформе STLA

Критерий Электромобили STLA Модели с ДВС на STLA
Запас хода 500-700 км 600-900 км с баком
Стоимость производства высокая умеренная
Время заправки / зарядки 30-40 мин 3-5 мин
Обслуживание дороже (аккумулятор) дешевле
Реакция рынка США слабая стабильный спрос

Как действовать бренду: пошагово

  1. Оптимизировать текущие модели. Улучшить подвеску, мультимедиа и дизайн Giulia и Stelvio, чтобы поддержать интерес до 2027 года.

  2. Интегрировать гибридные системы. Это даст возможность продлить срок службы платформ без радикальных инвестиций.

  3. Сбалансировать модельный ряд. Выпускать по одной электрической и одной ДВС-модели в каждом сегменте.

  4. Развивать инфраструктуру. Создать партнёрские программы по зарядным станциям и сервису.

  5. Укрепить имидж. Сделать акцент на итальянском характере, эмоциональности и дизайне — том, чего не хватает большинству электрокаров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставка только на электромобили.

  • Последствие: падение спроса, снижение прибыли.

  • Альтернатива: выпуск параллельных гибридных и бензиновых моделей.

  • Ошибка: ускоренная смена платформы.

  • Последствие: рост издержек и сложности с производством.

  • Альтернатива: постепенная адаптация STLA под оба типа двигателей.

А что если рынок снова изменится?

Если интерес к электромобилям резко вырастет, Stellantis сможет быстро вернуть акцент на электротягу — ведь STLA изначально проектировалась как модульная. Для этого достаточно заменить силовой блок и обновить программное обеспечение. Таким образом, даже в случае резкого изменения тренда концерн не окажется в тупике.

Плюсы и минусы новой стратегии Alfa Romeo

Плюсы Минусы
Возможность адаптации под спрос Задержка выхода новых моделей
Снижение производственных рисков Потеря имиджа инновационного бренда
Доступность гибридов для покупателей Сложность в позиционировании
Удешевление сервисного обслуживания Риск технологического отставания

FAQ

Как выбрать между Giulia и Stelvio?
Giulia подойдёт тем, кто ценит динамику и управляемость седана, а Stelvio — тем, кому важен клиренс и простор.

Сколько будут стоить новые Alfa с ДВС?
По предварительным оценкам, цены начнутся с 45-50 тысяч долларов, гибриды могут быть дороже на 10-15%.

Что лучше: Alfa на ДВС или электрическая версия?
Пока ДВС выигрывает по цене и практичности. Электрические модели станут выгоднее, когда зарядная инфраструктура станет массовой.

Мифы и правда

  • Миф: Alfa Romeo полностью отказывается от электрокаров.
    Правда: нет, бренд лишь временно смещает фокус на гибриды и ДВС.

  • Миф: STLA — только для электромобилей.
    Правда: платформа изначально создана для любого типа силовых установок.

  • Миф: задержка до 2027 года означает кризис.
    Правда: это стратегическая пауза для выравнивания инвестиций и спроса.

Исторический контекст

Alfa Romeo не впервые корректирует планы. В 2010-х бренд также переносил запуск Giulia и Stelvio из-за смены платформ и экономических условий. Подобные задержки, как показывает история, не мешали компании возвращаться на рынок с обновлённым подходом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Евгений Прокопов: атермальная тонировка снижает нагрев салона летом сегодня в 3:38
Привычная плёнка на стёклах: комфорт или ловушка для водителя

Тонировка давно перестала быть роскошью — сегодня это способ защитить салон, подчеркнуть стиль и повысить комфорт, не нарушая закон.

Читать полностью » Продажи новых автомобилей в России в октябре могут превысить 150 тысяч — данные сегодня в 2:57
Пока одни копят, другие уже жмут газ: как октябрь может превратиться в праздник автосалонов

Российский рынок автомобилей бьёт рекорды: аналитики прогнозируют, что октябрь станет месяцем с самыми высокими продажами за последние годы — и причины этому вполне очевидны.

Читать полностью » МВД: более 200 тысяч владельцев иностранных авто не оплатили штрафы в 2024 году сегодня в 2:22
Без штрафов и барьеров: кто в России ездит по платным трассам бесплатно

Иностранные автомобили в России пользуются платными трассами и парковками почти бесплатно. Почему система не работает и какие законы всё изменят — разбираемся.

Читать полностью » В Россию привезли обновлённый Audi Q5 Sportback по цене от 9,5 млн рублей сегодня в 1:53
Премиум на вес золота: почему в России новый Audi Q5 Sportback станет редкостью — и не для каждого кошелька

Новая Audi Q5 Sportback добралась до России — купе-кроссовер на премиальной платформе PPC удивляет дизайном, технологиями и ценой от 9,5 млн рублей.

Читать полностью » Объединённое кредитное бюро: объём автокредитов вырос на 9% за месяц сегодня в 1:16
Автомобили дорожают, а кредиты растут: почему россияне не тормозят

Спрос на автокредиты в России растёт, но вместе с ним растут суммы и сроки выплат. Почему покупатели всё чаще выбирают новые автомобили — разбираемся в тенденциях.

Читать полностью » сегодня в 0:58
Семь из десяти "новых" машин уже битые: кто скрывает шрамы под блестящим лаком

Эксперты выяснили, какие автомобили до пяти лет чаще всего избегают аварий. В лидерах оказались как японские классики, так и новые китайские марки.

Читать полностью » Минпромторг: льготные ставки утильсбора сохранятся для машин до 160 лошадиных сил сегодня в 0:23
Производи в России — плати меньше: как новый утильсбор превращается в бонус

Реформа утильсбора грозит подорожанием иномарок, но может стать стимулом для новых сборочных проектов. Какие бренды уже выбрали российские заводы?

Читать полностью » Инспектор ГАИ Корнеев: автоподставщики используют новые схемы обмана вчера в 23:43
Не выходите из машины, если увидели это: автоподставщики действуют по новому сценарию

Инспектор ГАИ рассказал, как по внешнему виду и поведению машины распознать автоподставщиков и какие действия помогут не попасть в их ловушку.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Автоэксперт: Kia Cerato страдает от проблем с катализатором и цепью ГРМ
Туризм
Путешественникам напомнили, какие вещи нужно брать с собой в хостел
Красота и здоровье
Главврач Анастасия Рубцова: грипп у детей часто вызывает осложнения и требует наблюдения врача
Спорт и фитнес
Упражнения для подтягиваний: укрепляем спину и плечи для результата
Красота и здоровье
Первые признаки простуды требуют покоя, жидкости и лёгкой пищи для восстановления
Еда
Торт из тыквы со сметанным кремом сохраняет влажность, нежную текстуру и аромат
Авто и мото
Автоэксперт: зимой аккумулятор может разрядиться даже при исправной батарее
Дом
Эксперты призвали россиян покупать элитное жильё в Москве из-за роста цен
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet