Электрическая мечта дала сбой: как Stellantis тормозит переход на будущее

Американский рынок показал Stellantis, что переход на электромобили не всегда идет по плану. После неудачного старта продаж первых моделей на платформе STLA концерн вынужден пересмотреть стратегию. Покупатели не спешат переходить на электротягу, а дилерам приходится предлагать скидки, чтобы хоть как-то распродать запасы. В итоге в Stellantis решили сделать паузу в электрификации и сосредоточиться на проверенных решениях — двигателях внутреннего сгорания.

Особенно это решение отразилось на Alfa Romeo, чьи обновленные модели теперь задержатся минимум до 2027 года. Вместо того чтобы полностью переходить на электромоторы, бренд займётся разработкой новых ДВС и гибридных установок. Это означает, что нынешние Giulia и Stelvio останутся на конвейере дольше, чем планировалось, несмотря на их солидный возраст и падающие продажи.

"Мы хотим использовать потенциал платформы STLA по максимуму — она одинаково подходит и для ДВС, и для электромобилей", — подчеркнул представитель Stellantis.

Универсальная платформа STLA: ставка на гибкость

Платформа STLA стала ключевым инструментом в стратегии концерна. Её универсальность позволяет собирать автомобили с самыми разными силовыми установками — от классических бензиновых до полностью электрических. Уже известно, что Dodge Charger нового поколения выйдет на той же платформе с рядным шестицилиндровым двигателем Hurricane, а подобное решение теперь рассматривается и для Alfa Romeo.

Изначально итальянская марка планировала к 2027 году полностью перейти на электромобили, однако рыночная ситуация оказалась далека от ожиданий. Интерес к "зелёным" моделям растёт медленно, особенно в США, где покупатели по-прежнему ценят мощные и эмоциональные ДВС.

Что ждёт Giulia и Stelvio

Инженеры Alfa Romeo обсуждают несколько сценариев для будущих моделей. Один из них — установка мягких гибридов с 48-вольтовой системой, которая снижает расход топлива без серьёзных изменений конструкции. Второй вариант — полноценные гибриды с возможностью кратковременной езды на электричестве.

По слухам, Alfa может использовать технологии Maserati, включая обновлённые версии турбомоторов V6 Nettuno. Не исключено и появление упомянутого Hurricane, адаптированного под итальянский стиль езды. Такой шаг позволит сохранить характер бренда, при этом снизив расходы на разработку собственных двигателей.

Сравнение: электрокары vs ДВС на платформе STLA

Критерий Электромобили STLA Модели с ДВС на STLA Запас хода 500-700 км 600-900 км с баком Стоимость производства высокая умеренная Время заправки / зарядки 30-40 мин 3-5 мин Обслуживание дороже (аккумулятор) дешевле Реакция рынка США слабая стабильный спрос

Как действовать бренду: пошагово

Оптимизировать текущие модели. Улучшить подвеску, мультимедиа и дизайн Giulia и Stelvio, чтобы поддержать интерес до 2027 года. Интегрировать гибридные системы. Это даст возможность продлить срок службы платформ без радикальных инвестиций. Сбалансировать модельный ряд. Выпускать по одной электрической и одной ДВС-модели в каждом сегменте. Развивать инфраструктуру. Создать партнёрские программы по зарядным станциям и сервису. Укрепить имидж. Сделать акцент на итальянском характере, эмоциональности и дизайне — том, чего не хватает большинству электрокаров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставка только на электромобили.

Последствие: падение спроса, снижение прибыли.

Альтернатива: выпуск параллельных гибридных и бензиновых моделей.

Ошибка: ускоренная смена платформы.

Последствие: рост издержек и сложности с производством.

Альтернатива: постепенная адаптация STLA под оба типа двигателей.

А что если рынок снова изменится?

Если интерес к электромобилям резко вырастет, Stellantis сможет быстро вернуть акцент на электротягу — ведь STLA изначально проектировалась как модульная. Для этого достаточно заменить силовой блок и обновить программное обеспечение. Таким образом, даже в случае резкого изменения тренда концерн не окажется в тупике.

Плюсы и минусы новой стратегии Alfa Romeo

Плюсы Минусы Возможность адаптации под спрос Задержка выхода новых моделей Снижение производственных рисков Потеря имиджа инновационного бренда Доступность гибридов для покупателей Сложность в позиционировании Удешевление сервисного обслуживания Риск технологического отставания

FAQ

Как выбрать между Giulia и Stelvio?

Giulia подойдёт тем, кто ценит динамику и управляемость седана, а Stelvio — тем, кому важен клиренс и простор.

Сколько будут стоить новые Alfa с ДВС?

По предварительным оценкам, цены начнутся с 45-50 тысяч долларов, гибриды могут быть дороже на 10-15%.

Что лучше: Alfa на ДВС или электрическая версия?

Пока ДВС выигрывает по цене и практичности. Электрические модели станут выгоднее, когда зарядная инфраструктура станет массовой.

Мифы и правда

Миф: Alfa Romeo полностью отказывается от электрокаров.

Правда: нет, бренд лишь временно смещает фокус на гибриды и ДВС.

Миф: STLA — только для электромобилей.

Правда: платформа изначально создана для любого типа силовых установок.

Миф: задержка до 2027 года означает кризис.

Правда: это стратегическая пауза для выравнивания инвестиций и спроса.

Исторический контекст

Alfa Romeo не впервые корректирует планы. В 2010-х бренд также переносил запуск Giulia и Stelvio из-за смены платформ и экономических условий. Подобные задержки, как показывает история, не мешали компании возвращаться на рынок с обновлённым подходом.