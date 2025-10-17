Миранчук объяснил разницу между фанатами России и США

Российский полузащитник Алексей Миранчук, выступающий за клуб "Атланта Юнайтед" в чемпионате США, поделился впечатлениями от атмосферы на американских стадионах. В беседе с изданием "Известия" футболист сравнил болельщицкую культуру в США и России, отметив, что подход к просмотру матчей в двух странах различается кардинально.

"Посещение матчей в Америке воспринимается скорее как семейное времяпрепровождение, нежели как яркая поддержка команды на трибунах, к которой привыкли в России и Европе", — сказал полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук.

Семейные стадионы и спокойная публика

По словам Миранчука, болельщики в США приходят на матчи целыми семьями, превращая поход на стадион в культурное событие. Атмосфера на американских аренах доброжелательная и спокойная, а агрессивных выкриков и давящих хоровых песен почти нет.

"В США на стадионах значительно тише, и это основные отличия от привычного футбольного боления у нас", — отметил полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук.

Игрок подчеркнул, что даже на самых принципиальных матчах шумовой фон не сравним с европейским — болельщики реагируют эмоционально, но без фанатизма.

Российская трибуна — это страсть

В России и Европе футбольные матчи часто превращаются в настоящие спектакли эмоций. Трибуны не просто наблюдают за игрой, а активно влияют на атмосферу. Хоровые кричалки, барабаны, баннеры и файеры — неотъемлемая часть футбольной культуры, которая создаёт давление на соперника и вдохновляет команду.

"У нас болеют с сердцем — громко, с песнями, с единством трибун. Это особое чувство, когда весь стадион живёт одной эмоцией", — добавил полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук.

Многие игроки признаются, что именно эмоциональная поддержка российских болельщиков помогает сохранять концентрацию и бороться до последней минуты.

Разные подходы — разные цели

Американский спорт традиционно ориентирован на комфорт и семейный досуг. На матчах "Мэйджор Лиг Соккер" (MLS) зрители больше сосредоточены на шоу: фуд-корты, развлекательные зоны, детские площадки, фотозоны с талисманами — всё это делает игру частью выходного дня, а не ареной страстей.

В то время как российская публика приходит именно болеть. Для фанатов важен не только результат, но и ощущение принадлежности к клубу. Здесь ценится эмоциональная связь, чувство "мы — команда", которое в США пока только формируется.

Почему футбол в США тише

Молодая футбольная культура. В отличие от Европы, где футбол имеет вековые традиции, в США профессиональный "соккер" активно развивается лишь последние 30 лет. Смешанная публика. На матчи приходят поклонники разных видов спорта — от американского футбола до бейсбола, что снижает уровень "фанатской" вовлечённости. Безопасность и правила поведения. На американских аренах строго следят за дисциплиной, громкие выкрики и использование пиротехники запрещены. Коммерческая составляющая. Футбол в США — часть индустрии развлечений, где главное — комфорт зрителя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: воспринимать американский стадион как европейский.

Последствие: разочарование от недостатка эмоций.

Альтернатива: рассматривать игру как семейный праздник с лёгкой атмосферой.

Ошибка: сравнивать фанатские традиции напрямую.

Последствие: недооценка особенностей американской культуры боления.

Альтернатива: видеть в США другой подход — уважительный, ориентированный на комфорт.

Ошибка: считать, что спокойствие публики означает равнодушие.

Последствие: ошибочное восприятие интереса к футболу в стране.

Альтернатива: понимать, что футбольные фанаты в США только формируют свои традиции.

Что привлекает футболистов в MLS

Несмотря на отличия в атмосфере, всё больше европейских и российских игроков переходит в американские клубы. Среди причин:

высокий уровень организации и инфраструктуры;

мягкий климат и комфортный график матчей;

отсутствие избыточного давления со стороны фанатов и прессы;

растущая популярность футбола в США.

Для Миранчука, как и для многих других легионеров, это возможность адаптироваться к новому стилю футбола и стать частью лиги, которая стремительно развивается.

Сравнение футбольной культуры