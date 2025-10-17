Миранчук объяснил разницу между фанатами России и США
Российский полузащитник Алексей Миранчук, выступающий за клуб "Атланта Юнайтед" в чемпионате США, поделился впечатлениями от атмосферы на американских стадионах. В беседе с изданием "Известия" футболист сравнил болельщицкую культуру в США и России, отметив, что подход к просмотру матчей в двух странах различается кардинально.
"Посещение матчей в Америке воспринимается скорее как семейное времяпрепровождение, нежели как яркая поддержка команды на трибунах, к которой привыкли в России и Европе", — сказал полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук.
Семейные стадионы и спокойная публика
По словам Миранчука, болельщики в США приходят на матчи целыми семьями, превращая поход на стадион в культурное событие. Атмосфера на американских аренах доброжелательная и спокойная, а агрессивных выкриков и давящих хоровых песен почти нет.
"В США на стадионах значительно тише, и это основные отличия от привычного футбольного боления у нас", — отметил полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук.
Игрок подчеркнул, что даже на самых принципиальных матчах шумовой фон не сравним с европейским — болельщики реагируют эмоционально, но без фанатизма.
Российская трибуна — это страсть
В России и Европе футбольные матчи часто превращаются в настоящие спектакли эмоций. Трибуны не просто наблюдают за игрой, а активно влияют на атмосферу. Хоровые кричалки, барабаны, баннеры и файеры — неотъемлемая часть футбольной культуры, которая создаёт давление на соперника и вдохновляет команду.
"У нас болеют с сердцем — громко, с песнями, с единством трибун. Это особое чувство, когда весь стадион живёт одной эмоцией", — добавил полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук.
Многие игроки признаются, что именно эмоциональная поддержка российских болельщиков помогает сохранять концентрацию и бороться до последней минуты.
Разные подходы — разные цели
Американский спорт традиционно ориентирован на комфорт и семейный досуг. На матчах "Мэйджор Лиг Соккер" (MLS) зрители больше сосредоточены на шоу: фуд-корты, развлекательные зоны, детские площадки, фотозоны с талисманами — всё это делает игру частью выходного дня, а не ареной страстей.
В то время как российская публика приходит именно болеть. Для фанатов важен не только результат, но и ощущение принадлежности к клубу. Здесь ценится эмоциональная связь, чувство "мы — команда", которое в США пока только формируется.
Почему футбол в США тише
-
Молодая футбольная культура. В отличие от Европы, где футбол имеет вековые традиции, в США профессиональный "соккер" активно развивается лишь последние 30 лет.
-
Смешанная публика. На матчи приходят поклонники разных видов спорта — от американского футбола до бейсбола, что снижает уровень "фанатской" вовлечённости.
-
Безопасность и правила поведения. На американских аренах строго следят за дисциплиной, громкие выкрики и использование пиротехники запрещены.
-
Коммерческая составляющая. Футбол в США — часть индустрии развлечений, где главное — комфорт зрителя.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: воспринимать американский стадион как европейский.
Последствие: разочарование от недостатка эмоций.
Альтернатива: рассматривать игру как семейный праздник с лёгкой атмосферой.
Ошибка: сравнивать фанатские традиции напрямую.
Последствие: недооценка особенностей американской культуры боления.
Альтернатива: видеть в США другой подход — уважительный, ориентированный на комфорт.
Ошибка: считать, что спокойствие публики означает равнодушие.
Последствие: ошибочное восприятие интереса к футболу в стране.
Альтернатива: понимать, что футбольные фанаты в США только формируют свои традиции.
Что привлекает футболистов в MLS
Несмотря на отличия в атмосфере, всё больше европейских и российских игроков переходит в американские клубы. Среди причин:
-
высокий уровень организации и инфраструктуры;
-
мягкий климат и комфортный график матчей;
-
отсутствие избыточного давления со стороны фанатов и прессы;
-
растущая популярность футбола в США.
Для Миранчука, как и для многих других легионеров, это возможность адаптироваться к новому стилю футбола и стать частью лиги, которая стремительно развивается.
Сравнение футбольной культуры
|Параметр
|Россия и Европа
|США
|Атмосфера на трибунах
|Эмоциональная, шумная, с песнями и хореографией
|Спокойная, доброжелательная
|Цель посещения матча
|Поддержка команды, единство фанатов
|Семейный отдых, шоу и комфорт
|Уровень вовлеченности
|Высокий
|Средний, но растущий
|Традиции
|Глубокие, исторические
|Формируются
Мифы и правда
Миф: в США никто не интересуется футболом.
Правда: аудитория MLS растёт ежегодно, а стадионы всё чаще заполняются.
Миф: спокойные болельщики — равнодушные болельщики.
Правда: американцы просто выражают эмоции иначе — без фанатизма, но с искренней симпатией.
Миф: футбол в США не конкурентен.
Правда: уровень MLS стабильно повышается, а клубы всё активнее привлекают игроков из Европы.
