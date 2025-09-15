Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:18

Семь голов за семь матчей: хавбек РПЛ взял индивидуальную награду

Алексей Батраков признан лучшим игроком РПЛ по итогам июля и августа

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков признан лучшим игроком Российской премьер-лиги по итогам июля и августа. Об этом сообщили на официальном сайте турнира.

Итоги голосования

Выбор футболиста месяца определялся по трём направлениям: голосованию экспертов РПЛ, комментаторов телеканала "Матч! Премьер" и болельщиков. Батраков уверенно победил в двух из трёх категорий. Его поддержали четыре из пяти экспертов лиги и три из пяти спортивных комментаторов.

В голосовании фанатов хавбек занял третье место, уступив полузащитникам Эдуарду Сперцяну ("Краснодар") и Матвею Кисляку (ЦСКА).

"Продолжает показывать высокий уровень, забивает голы — особенно примечательно, что головой. Яркая звезда нашего чемпионата — и в этом месяце тоже", — пояснил свой выбор эксперт "Матч! Премьер" Андрей Аршавин.

Статистика Батракова

За два месяца Батраков провёл в РПЛ семь матчей, в которых отличился семью голами и двумя результативными передачами. Благодаря этому он возглавил список лучших снайперов лиги и стал ключевым игроком "Локомотива" в стартовом отрезке сезона.

Значение награды

Признание лучшим футболистом месяца подтверждает лидерские качества Батракова и его вклад в успехи команды. Для "Локомотива" это также сигнал о наличии яркого игрока, способного бороться за индивидуальные трофеи и вести команду за собой.

