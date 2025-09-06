Трусова превратила материнство в бизнес: личные истории за подписку

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) решила попробовать себя в новом направлении и начала зарабатывать на личных рассказах о материнстве. На это обратил внимание Shot.

Личный опыт как контент

Спортсменка запустила приватный канал в Telegram, где делится видео из роддома, историями о схватках, родах и периоде восстановления. Такой формат оказался востребованным: подписка на месяц стоит 1990 рублей.

Популярность проекта

По данным издания, канал уже собрал более 500 подписчиков. Таким образом, только за короткий период Трусова заработала свыше миллиона рублей.

Итог

Фигуристка превратила личный опыт в медийный проект, сумев заинтересовать аудиторию искренними рассказами о важном этапе своей жизни.