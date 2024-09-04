Катарина Гербольдт рада, что Трусова решила продолжать тренироваться и кататься

Российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась своим мнением о попадании Александры Трусовой-Игнатовой в предварительный список участников контрольных прокатов сборной России.
Гербольдт отметила, что не была удивлена, услышав о планах Трусовой-Игнатовой вернуться на лёд, и призналась, что ожидала увидеть её имя в списке.
Однако фигуристка выразила надежду на то, что спортсменка такого высокого уровня сможет адекватно оценить свои возможности и принять взвешенное решение.
"Я не думаю, она бы приняла подобное решение, если бы в себе сомневалась. В любом случае, это интересно и здорово, когда спортсмены такого уровня возвращаются и находят в себе силы и мотивацию, чтобы продолжать тренироваться и кататься", — сказала Гербольдт в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
Трусова-Игнатова последний раз участвовала в соревнованиях в 2022 году и полностью пропустила сезон 2023-2024 годов.
Фото: commons.wikimedia.org/ Okras (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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