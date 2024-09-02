Бестемьянова рассказала, что думает по поводу возвращения Трусовой, которая хочет стать мамой

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала заявление российской фигуристки Александры Трусовой о планах завести ребёнка.
По мнению Бестемьяновой, мечта стать мамой и возвращение спортсменки в фигурное катание не сочетаются между собой.
Бестемьянова считает, что если Трусова станет беременной, то о её возвращении в большой спорт не может быть и речи. Она подчеркнула, что это решение самой пары и если они хотят иметь детей, то уже сейчас работают над этим.
"Если Саша будет беременна, то о каком ее возвращении может идти речь? Это решение этой пары, и если они хотят иметь детей, значит уже сейчас работают над этим. Но я не знаю их ситуации", — сказала Бестемьянова в разговоре со Sport24.
Олимпийская чемпионка добавила, что ей было бы чрезвычайно интересно вновь увидеть Трусову на большом льду.
Фото: commons.wikimedia.org/ Okras (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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