Трусова сообщила, что взяла фамилию мужа, вступив в брак

Cеребряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова объявила на своём телеграм-канале, что приняла фамилию фигуриста Макара Игнатова, выйдя за него замуж. 17 августа состоялась их торжественная церемония бракосочетания.
"Теперь Александра Игнатова", — так написала Трусова под видео, выложенного с церемонии. Фигуристка добавила к посту эмодзи с изображением "сердце" и "обручальные кольца".
Летом этого года Макар Игнатов предложил Александре Трусовой выйти за него замуж, и она с радостью согласилась. В пятницу, 16 августа, Трусова показала свои обручальные кольца и рассказала, что на них будет нанесена памятная гравировка.
Ранее также стало известно, что пара примет участие в съёмках комедийного фильма "Нейробатя".
Фото: commons.wikimedia.org/Okras (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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