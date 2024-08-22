Политика, осуществляемая главой Финляндской Республики Александром Стуббом по отношению к Российской Федерации, оказывает негативное воздействие на уровень жизни в данном государстве, расположенном в Северной Европе на восточном берегу Балтийского моря. Об этом информировал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram.
По словам российского государственного и общественного деятеля, Организация Североатлантического договора планирует рассредоточить в Финляндской Республике 5 тысяч собственных военнослужащих. Алексей Пушков заявил, что сбылась мечта "американского" главы Финляндии Стубба. Он также напомнил, что финский политический и государственный деятель известен в большей мере как человек с самой враждебной позицией по отношению к Российской Федерации на западной территории. Глава комиссии Совфеда по информполитике добавил, что порой президент Финляндии дословно повторяет то, что заявляется в столице Соединённых Штатов Америки. Однако Алексей Пушков выразил уверенность в том, что такой расклад дел уменьшает в Финляндии уровень жизни, безопасности, полученные доходы от внешней торговли и движение денежных средств.
Фото: commons. wikimedia. org / Svklimkin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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