Главная интрига НХЛ: сможет ли Овечкин вернуться раньше, чем ждут фанаты

Фанаты "Вашингтон Кэпиталс" с нетерпением ждут возвращения Александра Овечкина на лед. Главный тренер клуба НХЛ Спенсер Карбери обозначил примерные сроки восстановления российского нападающего и капитана команды.

"Перед тем как сыграть, он должен провести тренировку в полноценном, контактном джерси", — подчеркнул главный тренер "Вашингтон Кэпиталс" Спенсер Карбери.

По словам специалиста, есть вероятность, что Овечкин сможет принять участие в обеих домашних предсезонных встречах. Это значит, что болельщики скоро увидят любимого форварда в деле.

Александр Овечкин и его значение для команды

Овечкин уже почти два десятилетия является лицом "Кэпиталс" и одним из самых ярких игроков лиги. Его голы, лидерские качества и харизма сделали его символом не только клуба, но и всего российского хоккея за рубежом. Потеря капитана даже на короткий срок всегда вызывает беспокойство у болельщиков и тренерского штаба.

Сравнение: роль Овечкина и других лидеров