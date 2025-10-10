Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Овечкин
© commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA is licensed under CC BY-SA 2.0
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:15

Овечкин не сходит со льда уже 21 год: российская легенда установила новый рекорд НХЛ

Капитан и форвард клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин снова вписал своё имя в историю хоккея. Российский нападающий установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), став первым россиянином, проведшим 21 сезон подряд в лиге.

Новый рекорд Овечкина

Согласно данным официального сайта НХЛ, нынешний сезон 2025/2026 стал для Александра Овечкина 21-м в карьере. До него подобным достижением могли похвастаться только два россиянина — Сергей Гончар и Евгений Малкин, каждый из которых отыграл в лиге по 20 сезонов.

"Овечкин проводит в НХЛ 21-й сезон, что является рекордом среди россиян", — сообщили на сайте лиги.

Для Овечкина этот рекорд стал очередным подтверждением невероятного спортивного долголетия и постоянства на высшем уровне.

Игра, открывшая сезон

Рекордный для капитана "Вашингтона" сезон стартовал домашним матчем против "Бостон Брюинс", который завершился со счётом 1:3 в пользу гостей. Овечкин традиционно вышел в первой пятёрке и провёл на льду большую часть стартового времени. Несмотря на поражение, сам факт участия в игре стал символическим началом нового исторического этапа в его карьере.

21 сезон в одном клубе

Особенно примечательно, что Александр Овечкин провёл все сезоны своей НХЛ-карьеры в составе "Вашингтон Кэпиталс", куда попал в 2005 году. Для лиги, где переходы между клубами — обычное дело, такая преданность одной команде встречается крайне редко.

В 2018 году российский нападающий привёл "Вашингтон" к первому в истории клуба Кубку Стэнли, став не только капитаном-победителем, но и обладателем приза лучшему игроку плей-офф.

Великая гонка с Уэйном Гретцки

Помимо рекорда по количеству сезонов, в прошлом году Овечкин превзошёл одно из самых значимых достижений в истории хоккея — он стал лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ, обойдя легендарного канадца Уэйна Гретцки.

Этот результат сделал Овечкина первым игроком в истории, забросившим более 900 шайб в матчах регулярного сезона. При этом российский форвард продолжает пополнять свой счёт, несмотря на возраст и высокую конкуренцию в лиге.

Контракт и будущее игрока

Текущий контракт Александра Овечкина с "Вашингтон Кэпиталс" рассчитан до конца сезона-2025/2026. На момент старта сезона капитану исполнилось 39 лет, но он не собирается завершать карьеру.

Овечкин неоднократно подчёркивал, что намерен играть до тех пор, пока чувствует силы и способен приносить пользу команде. В клубе, со своей стороны, заявляют, что готовы продлить сотрудничество, если капитан захочет остаться.

Таблица достижений Александра Овечкина

Год Событие Достижение
2005 Дебют в НХЛ Первый сезон за "Вашингтон Кэпиталс"
2008 Первые индивидуальные награды Призы Харт Трофи и Рокет Ришар
2018 Кубок Стэнли Победа с "Кэпиталс", MVP плей-офф
2024 Рекорд по голам в регулярке Превзошёл Уэйна Гретцки
2025 Рекорд по сезонам среди россиян 21 сезон подряд в НХЛ

А что дальше?

Болельщики и аналитики сходятся во мнении: несмотря на возраст, Овечкин остаётся одной из ключевых фигур лиги. Его физическая форма и лидерские качества делают его незаменимым для «Вашингтона».

Если хоккеист продолжит карьеру после завершения действующего контракта, он сможет установить ещё один рекорд — стать первым российским игроком, отыгравшим 22 сезона подряд в НХЛ.

