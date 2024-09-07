Достижения ВС РФ в зоне СВО привели к серьёзным кадровым перестановкам в столице и крупнейшем по населению городе Украины. Такое мнение высказал в личном аккаунте на американском видеохостинге YouTube эксперт из Великобритании Александр Меркурис.

Как заявил эксперт, в самой Украине слышались издёвки по поводу изменений в высшем органе исполнительной власти страны. Было немало и критикующих происходящее людей. Александр Меркурис придерживается мнения, что текущий расклад дел не является окончательным, и кадровые перестановки продолжатся.

Кроме того, он заявил, что чем больше будет ухудшаться ситуация на территории боевых действий для украинской армии, тем чаще в столице и крупнейшем по населению городе Украины будет возникать передвижение кадрового состава. Он аргументировал это тем, что большое количество украинских чиновников, осознав действительное положение дел, захотят покинуть собственные посты и удалиться в представляющее безопасность место. Таким образом, многие захотят попасть в западные государства, подытожил он.

Фото: commons. wikimedia. org / Nick Grapsy (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)