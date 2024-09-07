На Западе объяснили кадровые перестановки на Украине

Достижения ВС РФ в зоне СВО привели к серьёзным кадровым перестановкам в столице и крупнейшем по населению городе Украины. Такое мнение высказал в личном аккаунте на американском видеохостинге YouTube эксперт из Великобритании Александр Меркурис.
Как заявил эксперт, в самой Украине слышались издёвки по поводу изменений в высшем органе исполнительной власти страны. Было немало и критикующих происходящее людей. Александр Меркурис придерживается мнения, что текущий расклад дел не является окончательным, и кадровые перестановки продолжатся.
Кроме того, он заявил, что чем больше будет ухудшаться ситуация на территории боевых действий для украинской армии, тем чаще в столице и крупнейшем по населению городе Украины будет возникать передвижение кадрового состава. Он аргументировал это тем, что большое количество украинских чиновников, осознав действительное положение дел, захотят покинуть собственные посты и удалиться в представляющее безопасность место. Таким образом, многие захотят попасть в западные государства, подытожил он.
Фото: commons. wikimedia. org / Nick Grapsy (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Starliner отстыковался от МКС для отправки на планету без экипажа
Космический корабль Boeing Starliner отстыковался от Международной космической станции в безэкипажном формате и взял курс на нашу планету, даёт оперативную информацию NASA.
МИД: негласно иностранные потребители увеличивают закупки российского газа
На фоне рыночных реалий, когда Евросоюз во многом перекрыл пути поставок энергоносителей из нашей страны, другие зарубежные государства негласно наращивают закупки отечественного газа, и сжиженного, и трубопроводного, сообщил в интервью "Известиям" директор департамента экономического сотрудничества российского МИДа Дмитрий Биричевский.
Юрий Лоза показал, как выглядел в 1977 году с бородой
Певец Юрий Лоза поделился с подписчиками снимком, на котором он запечатлён почти полвека назад с красивой бородой.
На оперную певицу Марию Максакову* завели дело за призывы к помощи ВСУ
Бывшую солистку Мариинского театра и эк-депутата Госдумы Марию Максакову* будут судить за призывы к спонсированию ВСУ.