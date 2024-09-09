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Юморист Михаил Марфин назвал телеведущего Александра Маслякова своим учителем
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Юморист Михаил Марфин заявил, что телеведущий Александр Масляков был очень талантливым человеком

Юморист Михаил Марфин назвал телеведущего Александра Маслякова своим учителем

Юморист и бывший участник "КВН" Михаил Марфин назвал телеведущего Александра Маслякова очень талантливым человеком. Об этом он рассказал изданию "NEWS.ru".

Михаил Марфин признался, что Александр Масляков являлся для него учителем.

"Я слишком долго с ним работал, и слишком многое нас связывало в связи с этой работой, потому что это такая работа, которая как бы синонимом жизни становится, а жизнь, она штука разнообразная, поэтому запомнил я его всяким. Но больше всего я его запомнил талантливым. Очень, очень талантливым человеком. И своим учителем я его запомнил, сколько бы я с ним ни спорил", — сообщил он.

Напомним, что Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82-х лет. С 1964 по 2022 год он был ведущим передачи "КВН".

Фото: archive.government.ru/Alexey Druzhinin (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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