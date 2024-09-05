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Два теплохода столкнулись в Ростовской области на реке Дон
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Глава управления МЧС России по Ростовской области рассказал о столкновении двух теплоходов на Дону

Два теплохода столкнулись в Ростовской области на реке Дон

В Ростовской области произошло столкновение двух судов на реке Дон. Инцидент случился в районе Елизаветинского переката, о чем сообщил представитель Главного управления МЧС России по региону.

По информации от ведомства, происшествие произошло около 15:20 по местному времени в городе Азове. При попытке разойтись на водной артерии, теплоход PHRYGIA под флагом Белиза и российское судно "Мая" совершили навал друг на друга.

Важно отметить, что в результате этого инцидента никто не пострадал. Несмотря на полученные обоими судами повреждения, утечки горючего не зафиксировано, а целостность корпусов осталась ненарушенной. Кроме того, судоходство на реке не было прервано.

В настоящий момент правоохранительные органы приступили к проведению доследственной проверки. Специалисты тщательно изучают все обстоятельства, которые могли привести к столкновению теплоходов. Ожидается, что результаты расследования помогут установить причины происшествия и предотвратить подобные ситуации в будущем.

Фото: From Wikimedia Commons/ Aleksander Kaasik (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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