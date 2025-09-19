Один из самых стабильных российских вратарей рискует начать всё заново

Российский вратарь Александр Георгиев официально стал игроком клуба "Баффало Сейбрс", о чем сообщил сайт команды.

Голкипер перешёл в "Баффало" из "Сан-Хосе Шаркс" и подписал однолетний контракт на сумму 825 тысяч долларов.

За время своей карьеры в НХЛ Георгиев провёл 303 матча, отразив 90,3% бросков по своим воротам. В лиге он выступает уже восьмой сезон и считается одним из самых стабильных российских вратарей своего поколения.