Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хоккейная клюшка
Хоккейная клюшка
© commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:15

Один из самых стабильных российских вратарей рискует начать всё заново

Вратарь Георгиев проведёт восьмой сезон в НХЛ в составе "Баффало"

Российский вратарь Александр Георгиев официально стал игроком клуба "Баффало Сейбрс", о чем сообщил сайт команды.

Голкипер перешёл в "Баффало" из "Сан-Хосе Шаркс" и подписал однолетний контракт на сумму 825 тысяч долларов.

За время своей карьеры в НХЛ Георгиев провёл 303 матча, отразив 90,3% бросков по своим воротам. В лиге он выступает уже восьмой сезон и считается одним из самых стабильных российских вратарей своего поколения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: физическая активность улучшает память и внимание за счёт белка BDNF сегодня в 5:10

Тренировки включают мозг: эффект, о котором молчат учебники

Узнайте, как правильно сочетать кардио, силовые и танцевальные тренировки, чтобы укрепить память, внимание и сохранить ясность ума.

Читать полностью » Эксперты: мышцы ног восстанавливаются не менее 72 часов после тренировки сегодня в 4:36

Эти упражнения запускают рост мышц быстрее любых протеинов

Узнайте, как эффективно тренировать ноги для роста мышечной массы, выносливости и силы с помощью правильных упражнений и техники.

Читать полностью » Сильные ягодицы уменьшают риск травм и улучшают осанку — физиотерапевты сегодня в 4:10

Домашние приседания меняют тело сильнее спортзала — но есть одна ошибка, которая убивает результат

Эффективная домашняя тренировка поможет проработать бёдра и ягодицы без спортзала. Узнайте, какие упражнения дают лучший результат.

Читать полностью » Атлетическая фигура требует контроля питания для предотвращения набора лишнего веса — врачи сегодня в 3:35

Мышцы от природы — это бонус, но и жир накапливается по той же скидке

Атлетический тип телосложения часто называют подарком природы. Но даже мезоморфам важно контролировать тренировки и питание, чтобы оставаться в форме.

Читать полностью » Всемирная организация здравоохранения: силовые тренировки дважды в неделю снижают риск заболеваний сегодня в 3:10

Секрет молодости без таблеток: в чём сила обычных гантелей

Силовые тренировки важны не только для спорта. Узнайте, как они влияют на здоровье, помогают сохранять форму и повышают качество жизни.

Читать полностью » Неправильно составленный план тренировок приводит к травмам — тренеры сегодня в 2:12

Организм играет против вас: когда привычные упражнения перестают работать

Индивидуальный план тренировок помогает быстрее достичь целей, избежать травм и поддерживать мотивацию. Как правильно составить свой?

Читать полностью » Какие упражнения укрепляют забытые мышцы предплечий, бёдер и плечевого сустава — рекомендации специалистов сегодня в 2:10

Эти мышцы не видно в зеркале, но именно они решают, будут ли болеть спина и колени

Эти мышцы редко тренируют, но именно от них зависит стабильность суставов, сила хвата и отсутствие болей. Узнайте, как их укрепить.

Читать полностью » Спортивные эксперты назвали упражнения из бокса, которые заменяют пробежку сегодня в 1:21

Бой без соперника: почему кардио-бокс заменяет бег и сжигает больше калорий

Бокс давно вышел за пределы ринга: он стал универсальным видом кардио. Узнайте, как тренировки боксёров помогут развить выносливость и сжечь калории.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Болезнь столбур делает помидоры твёрдыми и белыми внутри — мнение специалистов
Авто и мото

General Motors остановила выпуск Chevrolet Colorado, GMC Canyon и фургонов в США из-за нехватки деталей
Еда

Сметанник с грецкими орехами получается пропитанным и хрустящим
Технологии

Новая модель GreenOCR 2.0 снизила энергопотребление на 20% — Smart Engines
ДФО

МЧС предупредило об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7,2 вблизи Петропавловска-Камчатского
Наука

Археологи Румынии обнаружили расплавленное сокровище времён Римской империи в доме богатой семьи в Гистрии
Питомцы

Ветеринары назвали основные причины ожирения у собак и риски для здоровья
Дом

Утюг оставляет пятна на одежде во время глажки из-за остатков грязи или настроек прибора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet