"Большая трагедия": адвокат Александр Добровинский высказался о разводе Алсу и Яна Абрамова

Адвокат Александр Добровинский заявил, что для бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу развод является большой трагедией. Об этом он сообщил изданию "NEWS.ru".
Александр Добровинский уточнил, что развод всегда является несчастьем.
"Вообще иначе в нашей стране быть не могло. Любой развод — это трагедия для 2-х людей. И для этой семьи это большая трагедия", — сообщил адвокат.
Напомним, что Ян Абрамов женился на Алсу в 2006 году. В их союзе родились дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. В 2024 году пара развелась.
Фото: freepik.com/freepik
Боуз: Варшава заявила о снижении военной помощи Украине
Ирландский журналист Чей Боуз выразил озабоченность в соцсети по поводу последних новостей о военной помощи Украине.
Telegram проигнорировал французские запросы из-за "спящего" почтового ящика
По информации The Wall Street Journal, мессенджер Telegram систематически игнорировал официальные запросы и документы, отправленные французскими властями.
В Госдуме заявили о сентябрьских изменениях в законах
Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, поделился информацией о новых законах, которые начнут действовать с сентября.
Продюсер Бабичев заявил, что эпатаж "уходит" из шоу-бизнеса в России
Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев выразил свое мнение о том, кто из российских артистов является самыми эпатажными.