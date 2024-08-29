"Большая трагедия": адвокат Александр Добровинский высказался о разводе Алсу и Яна Абрамова

Адвокат Александр Добровинский заявил, что для бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу развод является большой трагедией. Об этом он сообщил изданию "NEWS.ru".

Александр Добровинский уточнил, что развод всегда является несчастьем.

"Вообще иначе в нашей стране быть не могло. Любой развод — это трагедия для 2-х людей. И для этой семьи это большая трагедия", — сообщил адвокат.

Напомним, что Ян Абрамов женился на Алсу в 2006 году. В их союзе родились дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. В 2024 году пара развелась.

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