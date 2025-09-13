Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:13

Красно-белые делают ставку на международный опыт Джику

Transfermarkt: трансфер Александера Джику оценивается в 2,5 млн евро

31-летний защитник сборной Ганы Александер Джику стал игроком московского "Спартака", сообщает официальный сайт клуба.

Детали перехода

Футболист подписал контракт сроком на два года и будет выступать под четвёртым номером. Финансовые подробности сделки стороны не раскрывают, однако по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила около 2,5 млн евро.

Карьера Джику

Защитник является воспитанником французского футбола. До перехода в "Фенербахче" он выступал за "Страсбур". В составе сборной Ганы Джику провёл 33 матча и забил два гола.

Итог

Переход Джику должен усилить оборонительную линию "Спартака". Опыт игры в Европе и на международной арене делает его важным приобретением для красно-белых.

