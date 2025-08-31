Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хоккейная клюшка
Хоккейная клюшка
© commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:05

Как Алекс Лимож адаптировался в Минске: что удивило хоккеиста в столице

Хоккеист Алекс Лимож рассказал о своей адаптации в Минске и впечатлениях от города

Американский хоккеист Алекс Лимож, играющий за минское "Динамо", поделился впечатлениями от жизни в белорусской столице. Нападающий отметил, что хорошо адаптировался в Минске и продолжает открывать для себя город.

"С каждым днем я узнаю Минск все лучше. Из плюсов могу выделить отличную еду и приветливых людей", — рассказал Лимож.

Также он отметил, что его очень тепло встретили одноклубники, что помогает быстро вливаться в команду.

Лимож подписал контракт с "Динамо" в июле 2025 года на один сезон. В прошлом сезоне, играя за "Херши Беарс" (фарм-клуб "Вашингтон Кэпиталс"), он провел 61 матч, набрав 50 очков (18 голов и 32 передачи).

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиотерапевты объяснили, почему бёрпи и скручивания могут быть вредны сегодня в 8:10

Безопасные аналоги: чем заменить самые вредные упражнения

Некоторые привычные упражнения в спортзале могут быть опасны и вовсе не так полезны, как кажется. Узнайте, какие движения лучше исключить.

Читать полностью » Ходьба 2 мили в день помогает снизить вес — врачи назвали условия сегодня в 7:50

Ходьба против ожирения: что скрывают всего 40 минут движения

Ходьба на 2 мили в день может помочь снизить вес и улучшить здоровье. Но всё зависит от того, как именно встроить её в образ жизни.

Читать полностью » Как тренироваться по программе Navy SEAL для развития выносливости и силы сегодня в 7:30

Как тренироваться по методике Navy SEALs, чтобы добиться невероятных результатов за месяц

Узнайте, как тренироваться как настоящий Navy SEAL, увеличивая выносливость и развивая силу с помощью пирамидальных упражнений и тренировки с подвесными устройствами.

Читать полностью » Тренер Каролина Араухо назвала степпер эффективной кардиотренировкой сегодня в 7:10

Каждая ступень — как бой: почему этот тренажёр пугает и манит

Степпер кажется пыткой? На самом деле это один из самых эффективных способов укрепить сердце, кости и мышцы. Вот как превратить его в мощную тренировку.

Читать полностью » Врачи объяснили, как силовые тренировки укрепляют кости у женщин старше 40 сегодня в 6:50

Что скрывает остеопороз: как привычные движения превращаются в опасность

После 40 лет организм меняется, и силовые тренировки становятся особенно важными. Узнайте, как начать правильно и без травм.

Читать полностью » Лорен Пауэлл и Николь Томпсон о длительности силовых тренировок в зависимости от частоты занятий сегодня в 6:30

Не всегда больше — значит лучше: что по-настоящему важно для роста мышц при силовых тренировках

Как долго должна длиться силовая тренировка в неделю и от чего зависит её продолжительность? Узнайте, как правильно организовать свои тренировки в зависимости от целей.

Читать полностью » Kettlebell flow: комплекс упражнений с гирей для новичков от тренеров по фитнесу сегодня в 6:10

Тренировка, после которой мышцы горят, а лишний вес тает

Тренировка с гирей может превратиться в танец силы и выносливости. Узнайте, что такое kettlebell flow и как начать заниматься уже сегодня.

Читать полностью » Американская ассоциация спорта: утяжелённая скакалка повышает нагрузку на мышцы сегодня в 5:50

Скакалка вместо спортзала: почему этот простой трюк меняет тело быстрее тренировок

Прыжки со скакалкой — не только детская забава. Какая модель эффективнее: лёгкая для скорости или тяжёлая для силы? Ответ удивит.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Замена антифриза: как слить старую жидкость и залить новую без ошибок
Красота и здоровье

Диетолог Цуканова предупреждает: 5 рисков мясной диеты для сердечно-сосудистой системы
Красота и здоровье

Ливерпульские специалисты рекомендуют 3,7 литра воды в день для снижения кортизола
Садоводство

Контейнерное озеленение в Ростовской области: советы садоводов, как ухаживать за растениями
Наука и технологии

Профессор Голдберг: гуманоидные роботы не заменят людей в физическом труде ближайшие 10 лет
Дом

Уход за шторами: защита от выгорания на солнце
Красота и здоровье

Сергей Коробка о том, как снизить тревогу перед посещением стоматологической клиники
Садоводство

Бесплатные дачные дорожки: как обычные сорняки превратить в мягкий ковер – пошаговая инструкция
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru