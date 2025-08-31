Как Алекс Лимож адаптировался в Минске: что удивило хоккеиста в столице

Американский хоккеист Алекс Лимож, играющий за минское "Динамо", поделился впечатлениями от жизни в белорусской столице. Нападающий отметил, что хорошо адаптировался в Минске и продолжает открывать для себя город.

"С каждым днем я узнаю Минск все лучше. Из плюсов могу выделить отличную еду и приветливых людей", — рассказал Лимож.

Также он отметил, что его очень тепло встретили одноклубники, что помогает быстро вливаться в команду.

Лимож подписал контракт с "Динамо" в июле 2025 года на один сезон. В прошлом сезоне, играя за "Херши Беарс" (фарм-клуб "Вашингтон Кэпиталс"), он провел 61 матч, набрав 50 очков (18 голов и 32 передачи).