В октябре 2024 года силы NORAD — Командования аэрокосмической обороны Северной Америки — провели на Алеутских островах серию операций с участием авиации США и Канады. Они показали, что на удаленном аэродроме Эрексон можно базировать истребители для прикрытия северных подступов к континенту.

Как говорится в заявлении NORAD от 30 октября, с 18 по 26 октября истребители F-16 несли боевое дежурство в ходе операции Noble Defender. 25 октября к ним присоединились канадские самолеты, и учения перешли в совместную фазу в рамках постоянной операции по охране воздушного пространства Noble Eagle.

В группу вошли два F-16, истребители F-35 Lightning II с авиабазы Эйлсон (Аляска) и канадские CF-18 Hornet с базы Колд-Лейк (Альберта). Их обеспечивали самолет ДРЛОиУ E-3 Sentry с объединенной базы Элмендорф-Ричардсон, несколько заправщиков KC-135 Stratotanker, канадский транспортный самолет-заправщик CC-150 Polaris и поисково-спасательный HC-130J Combat King II.

Командующий Аляскинским районом NORAD генерал-лейтенант ВВС США Роберт Дэвис заявил, что операции подтвердили способность быстро развертывать силы в суровых условиях, держать самолеты в готовности к немедленному вылету и согласовывать действия американских и канадских подразделений.

На Эрексоне также успешно прошел сертификацию аэрофинишер. Это значит, что, несмотря на удаленность, аэродром можно использовать для будущих операций истребительной авиации.

Связь обеспечивали военнослужащие 176-го крыла Национальной гвардии Аляски, развернувшие полевые средства связи. Самолетам пришлось преодолеть большие расстояния: от Эйлсона до Эрексона около 1600 морских миль (почти 3000 км), от Колд-Лейка — около 2600 морских миль (около 4800 км).

Аэродром Эрексон находится на острове Шемья площадью менее 16 кв. км на западной оконечности Алеутской гряды. Главная задача станции — раннее предупреждение и наблюдение: здесь установлена РЛС Cobra Dane, способная отслеживать пуски баллистических ракет на дальности до 2000 морских миль (около 3700 км).

Расположение острова делает его ключевым элементом системы оповещения: до российской территории отсюда менее 300 морских миль (около 550 км), до Северной Кореи — чуть более 2000 морских миль.