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Пушков: тандем Харрис и Уолца идеально подходит для саморазрушения США
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Пушков назвал тандем Харрис и Уолца идеальным для саморазрушения США

Пушков: тандем Харрис и Уолца идеально подходит для саморазрушения США

Дуэт Камалы Харрис как кандидата на пост главы Соединённых Штатов Америки от Демпартии и Тима Уолца как её вице-президента на 60-х президентских выборах в истории страны, которые должны состоятся в конце осени текущего года, является наиболее идеальным для саморазрушения США. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, информирует РИА Новости.

Ранее штаб члена Демпартии Камалы Харрис сообщил о том, что 49-ый вице-президент сделала свой выбор в пользу американского политического деятеля Тима Уолца, который занимает на данный момент пост губернатора штата Миннесота, чтобы тот стал кандидатом в вице-президенты.

Российский государственный и общественный деятель Алексей Пушков решил прокомментировать сделанный недавно выбор Камалы Харрис. По его словам, если Соединённым Штатам Америки предначертано судьбой идти по пути самоуничтожения, то дуэт из Харрис и Уолца станет наиболее подходящим вариант для того, чтобы это действительно случилось.

Фото: Flickr / Office of Governor Tim Walz & Lt. Governor Peggy Flanagan (Creative Commons Public Domain Mark 1.0)

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