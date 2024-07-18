По мнению сенатора Алексея Пушкова, когда президент Польши Анджей Дуда заявлял о вероятном конфликте между РФ и международной военно-политической организацией НАТО, тот проявлял чрезмерную уверенность в своих силах и не осознавал, о чём говорит. Об этом российский государственный деятель проинформировал в своем Telegram-канале.
Не так давно глава Польши сообщил первому польскому интернет-порталу Wirtualna Polska, что в случае, если Российская Федерация одержит победу в конфликте на Украине, следующим этапом может стать вооружённое столкновение с военно-политическим союзом. Как сообщил польский деятель, Организация Североатлантического договора уже подготавливается к вероятным боевым действиям с Россией.
Кроме того, Алексей Пушков задаётся вопросом, чего собирается достичь Североатлантический альянс в этом возможном столкновении. Сенатор также озадачился тем, осознаёт ли польский президент о последствиях для своего государства и поддержат ли граждане Польши рвение главы страны пойти на самоубийство. Помимо этого, Алексей Пушков заявил, что необходимо поинтересоваться, осознаёт ли Анджей Дуда, что конфликт с Российской Федерацией приведёт к большому кризису внутри международной военно-политической организации. Он добавил, что это даже может разрушить альянс.
Алексей Пушков предположил, что Анджей Дуда не совсем понимает то, о чём говорит, по причине сильной жары в европейских странах, из-за которой "мозги плавятся". В конце сенатор назвал польского деятеля самонадеянным и добавил, что порой лучшее решение — это просто промолчать.
Фото: Официальная страница Алексея Пушкова в Telegram
Импорт из РФ в Японию в первом полугодии просел на 20 процентов
Товарооборот между Россией и Японией стремительно сокращается. Поставки товарной продукции нашими предпринимателями в страну Восходящего солнца сократились в первые шесть месяцев текущего года на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Соответственно, экспорт в РФ снизился на 36,6%, свидетельствуют данные министерства финансов восточной монархии.
Вэнс: Трамп перекроет халяву для союзников без вклада в безопасность
В случае победы Дональда Трампа на выборах Штаты прекратят вмешиваться в войны без необходимости, а также платить за союзников, которые не выполняют финансовые обязательства в сфере безопасности.
Первый на Кавказе офис исламского финансирования Сбера открылся в Грозном
В Грозном открылся первый на Северном Кавказе офис исламского финансирования Сбера.
Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды
Московские службы переведены в режим повышенной готовности в связи с ожидаемым сильным дождем и ветром 18 и 19 июля. Прогнозируется, что в течение двух дней выпадет от 10 до 70 мм осадков.