По мнению сенатора Алексея Пушкова, когда президент Польши Анджей Дуда заявлял о вероятном конфликте между РФ и международной военно-политической организацией НАТО, тот проявлял чрезмерную уверенность в своих силах и не осознавал, о чём говорит. Об этом российский государственный деятель проинформировал в своем Telegram-канале.

Не так давно глава Польши сообщил первому польскому интернет-порталу Wirtualna Polska, что в случае, если Российская Федерация одержит победу в конфликте на Украине, следующим этапом может стать вооружённое столкновение с военно-политическим союзом. Как сообщил польский деятель, Организация Североатлантического договора уже подготавливается к вероятным боевым действиям с Россией.

Кроме того, Алексей Пушков задаётся вопросом, чего собирается достичь Североатлантический альянс в этом возможном столкновении. Сенатор также озадачился тем, осознаёт ли польский президент о последствиях для своего государства и поддержат ли граждане Польши рвение главы страны пойти на самоубийство. Помимо этого, Алексей Пушков заявил, что необходимо поинтересоваться, осознаёт ли Анджей Дуда, что конфликт с Российской Федерацией приведёт к большому кризису внутри международной военно-политической организации. Он добавил, что это даже может разрушить альянс.

Алексей Пушков предположил, что Анджей Дуда не совсем понимает то, о чём говорит, по причине сильной жары в европейских странах, из-за которой "мозги плавятся". В конце сенатор назвал польского деятеля самонадеянным и добавил, что порой лучшее решение — это просто промолчать.

Фото: Официальная страница Алексея Пушкова в Telegram