Американская партия демократов начинает разрушаться изнутри из-за выдвижения на пост главы государства 49-ого вице-президента Соединённых Штатов Америки Камалы Харрис. Об этом пишет в своём официальном Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, информирует РИА Новости.
По мнению члена Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в Демократической партии Штатов уже начинает ощущаться разлад. Он также добавил, что средства массовой информации Соединённых Штатах Америки уже начали публиковать информацию о выбывании из партии ведущих лиц в случае победы Камалы Харрис на 60-ых выборах президента государства. Алексей Пушков предположил, что из Демократической партии вылетят те, кто не относился серьёзно к новому кандидата.
Российской общественный деятель считает, что 46-ой президент США Джо Байден как раз старался избегнуть разлада внутри партии. Он также добавил, что многие однопартийцы относятся негативно к Камале Харрис. Такое отношение к её кандидатуре даёт преимущество экс-президенту Дональду Трампу.
В прошедшие выходные действующий президент Штатов Джо Байден информировал о снятии своей кандидатуры с предстоящих выборов. Он также сообщил о том, что положительно относится к Камале Харрис.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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