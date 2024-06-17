Новосибирцы потрясены арестом местного бизнесмена Александра Зырянова

В начале июня был арестован бизнесмен, руководитель АО "Корпорация развития Новосибирской области" Александр Зырянов. Правоохранители обыскали его дом и рабочее место. Ранее предприниматель получат множественные угрозы в свой адрес, о которых было известно сотрудникам полиции.

Арест не стал сенсацией для самого бизнесмена. Правоохранители пытаются доказать, что Зырянов получил крупную взятку от бизнесменов за покровительство. На сторону арестованного встали многие известные юристы и общественники, такие как Алексей Мельников член СПЧ, Георгий Волков, глава ОНК России.

За свою карьеру Александр Зырянов руководил разными компаниями, проявив себя как эффективный менеджер.

В 2014 году он стал заместителем гендиректора ОАО "Агентство инвестиционного развития" Новосибирска. С его подачи в регионе были реализованы разные проекты. В частности, были построены логистические центры, которые оперативно обеспечивают население необходимыми товарами.

Редакции "Момент Истины" стало известно, что предприниматель не брал взяток. Сами взяткодатели почему-то обратились в правоохранительные органы только через два месяца якобы после передачи денег.

Арест новосибирского предпринимателя может говорить о том, что его интересы могли пересекаться с чиновниками из городского и областного управления. Подтверждением тому являются противоречивые показания свидетелей, не имеющих логики и связи.

В настоящий момент уголовное дело находится на стадии расследования, устанавливаются все обстоятельства и факты, как об этом рассказали в своем расследовании авторы издания "Момент истины".

Журналисты, правозащитники и активисты заинтересованы в объективном расследовании дела.