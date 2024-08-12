Мир на Украине можно было достичь ещё весной 2022 года на переговорах в Турецкой Республике, но это не нужно западным государствам. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости сербский государственный и политический деятель Александр Вулин, который на данный момент занимает пост вице-премьера.
По мнению сербского политического деятеля, мир на Украине можно было бы достичь ещё на переговорах в крупнейшем городе Турции, когда Специальная военная операция только началась. Однако этого не случилось. Александр Вулин аргументировал это тем, что решение о мире в этом государстве в Восточной и Центральной Европе принимают неукраинские государства и политические деятели. Кроме того, эти деятели и страны желают продолжать военный конфликт с Российской Федерацией до последнего гражданина Украины.
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