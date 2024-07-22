После того как действующий президент США принял решение выйти из гонки, а также поддержал на пост президента Штатов вице-президента Камалу Харрис, которой не достаёт харизмы, Демократическая партия намерена улучшить кампанию нового кандидата посредством жены 44-ого главы государства Барака Обамы. Об этом заявил частной национальной сербской ТВ-сети TV Pink президент Сербии Александр Вучич.
В прошлые выходные 46-ой глава Соединённых Штатов Америки заявил, что выходит из гонки, а также не планирует избираться на новый президентский срок. Кроме того, он поддержал кандидатуру юриста, члена Демократической партии США, 49-ого вице-президента США Камалу Харрис. В свою очередь, экс-глава Штатов Дональд Трамп заявлял, что ему будет намного проще одержать победу над Харрис.
Александр Вучич, комментируя перспективы Камалы Харрис, сообщил, что на данный момент она не является сильным кандидатом по пост президента Соединённых Штатов Америки, однако в конце концов она вполне может одержать победу. Он также добавил, что на данный момент экс-глава Дональд Трамп всё-таки держит позиции фаворита. Александр Вучич также заявил, что результат гонки с участием этих лиц будет сложно предугадать.
Александр Вучич объяснил, что американский адвокат, супруга 44-го президента США Барака Обамы Мишель тоже войдёт в кампанию. Кандидатура будет сохраняться за Харрис, но продвигать кампанию будет жена Обамы. Как сообщается, это будут делать из-за необходимости перенести популярность Мишель Обамы на менее примечательную Камалу Харрис.
Фото: Flickr / European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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