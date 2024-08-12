Западные государства подготавливают для сербского лидера Александра Вучича то же самое, что и организовали для сербского государственного и политического деятеля Слободана Милошевича, который в 1989–1997 годах являлся президентом Сербии, но позже был лишён власти и умер в гаагском исправительном учреждении. Такое мнение высказал сербский государственный и политический деятель Александр Вулин, который на данный момент занимает пост вице-премьера.
По мнению сербского политического деятеля, необходимо акцентировать внимание в данном контексте и на нынешние публичные выражения несогласия, происходящие в Сербии в связи с намерениями по добыче минерала ядарита.
Александр Вулин заявил, что Министерство иностранных дел Российской Федерации понятно отметило, что нынешние протесты являются площадкой для наступления цветной революции, которая впоследствии должна будет свергнуть власть. Сербский политический деятель напомнил, что это будет означать не только изменение во властных структурах, но и физическое уничтожение того, кто непосредственно осуществляет эту власть. Он добавил, что югославский и сербский государственный и политический деятель Слободан Милошевич после того, как его лишили власти в начале текущего столетия, скончался в гаагской тюрьме, так и не выйдя на пенсию. Такую же судьбу подготавливают западные государства и для нынешнего главы Сербии, заявил Вулин.
Фото: Flickr / European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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