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Владимир Сальдо: Александр Сидякин будет курировать Херсонскую область
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Депутат Госдумы Александр Сидякин назначен ответственным за помощь Херсонской области

Владимир Сальдо: Александр Сидякин будет курировать Херсонскую область

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об этом в Telegram-канале. Он отметил, что Сидякин имеет широкий опыт и сможет помочь депутатам в работе над региональным бюджетом и решении прочих законотворческих вопросов.

Руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России", депутат Госдумы Александр Сидякин назначен ответственным за взаимодействие с Херсонской областью. Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По словам Владимира Сальдо, богатый опыт Александра Сидякина будет востребован при решении широкого круга вопросов, связанных с законодательным обеспечением Херсонской области. В частности, он окажет поддержку депутатам региона при работе над бюджетом.

Кроме того, Александр Сидякин возьмет на себя координацию вопросов, связанных с доставкой гуманитарной и военной помощи в Херсонскую область. Отмечается, что при его поддержке группировка "Днепр" уже получила современное оборудование: системы радиоэлектронной борьбы, FPV-дроны, квадрокоптеры, мотоциклы, квадроциклы, а также антидроновые ружья.

Фото: Wikimedia Commons/ kremlin.ru , Администрация президента России , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )

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