Новый комплекс в МЭИ призван усилить цифровизацию энергетики по словам Новака

В Национальном исследовательском университете "Московский энергетический институт" прошло открытие новейшего исследовательского центра "Распределенная интеллектуальная энергосистема". Комплекс представляет собой площадку для создания и апробации цифровых систем управления и защиты, основывающихся на принципах доверенного искусственного интеллекта. О событии сообщила пресс-служба образовательного учреждения.

Ректор университета Николай Рогалев рассказал, что центр предназначен для разработки надежного искусственного интеллекта, соответствующего специфике электроэнергетики. В его состав входят 10-киловольтная электрическая сеть, автоматизированные системы, устройства защиты, симуляторы коротких замыканий, а также оборудование для аккумулирования и распределения электроэнергии среди прочих элементов.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак выразил убеждение в том, что деятельность данного комплекса будет способствовать запуску новаторских проектов, цель которых - совершенствование энергетической инфраструктуры нации, и оказать существенное влияние на процесс цифровой трансформации энергетической отрасли.

Исследовательский центр был образован в соответствии с программой "Приоритет-2030" и торжественно открыт 2 сентября текущего года.

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