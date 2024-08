Лукашенко рассказал, чего просит у Бога

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что единственная его просьба к Богу — чтобы не было проблем со здоровьем. Об этом информирует крупнейшее белорусское информагентство БелТА.

По его словам, белорусские беглые уже разработали определённую программу, которая должна продемонстрировать всем, что действующий глава Республики Беларусь якобы у всех украл деньги.

"Пожалуйста, заберите! Заберите мои деньги", — воскликнул белорусский политический деятель в ответ на все эти заявления.

Александр Лукашенко также заявил, что говорят, что денежные средства сейчас находятся в Объединённых Арабских Эмиратах, вновь добавив, чтобы те поехали и забрали их. Белорусский политический деятель также сообщил, что на сегодняшний день упрятать куда-то от всех денежные средства нереально.

Кроме того, Глава Республики Беларусь сказал, что среди людей сейчас часто преобладает мнение о том, что если человек находится у власти, значит, он непременно будет красть. Однако Александр Лукашенко попросил выложить факты на стол, и если у кого-то имеются обвинения или претензии, то пусть люди сначала докажут это.

В конце он добавил, что его хоронят уже несколько десятков лет. От Бога действующий глава Республики Беларусь просит единственное — чтобы не было проблем со здоровьем.

Фото: website President of the Russian Federation / Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)