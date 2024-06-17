Обнародована биография великого строителя военных объектов генерала Александра Косована

В конце прошлого года исполнилось 35 лет со дня мощнейшего землетрясения в Армении, унесшего десятки тысяч жизней. Pravda.Ru публикует интервью с выдающимися людьми того времени. Одним из героев стал военный строитель генерал в отставке Александр Косован, чье имя до сих пор является символом мужества, преданности и высочайшего мастерства.

Родился он в небольшом городе, где военная служба считалась почетным занятием. С детства Косован проявлял интерес к технике и военному делу, а сразу после окончания школы с золотой медалью он поступил в Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, на военную кафедру, где проявил себя как трудолюбивый и ответственный студент.

После окончания университета он был направлен в часть, занимающуюся строительством и эксплуатацией военных объектов. Благодаря своему таланту и упорству, а также использованию новейших методов строительства и внедрению современных технологий в создаваемые им объекты Александр Косован быстро продвигался по службе.

Одним из ключевых моментов в карьере Косована стало строительство комплексов для межконтинентальных баллистических ракет, которые были критически важны для обороны СССР во время холодной войны. Он отвечал за создание пусковых установок и всей необходимой инфраструктуры, включая жилые комплексы для военнослужащих. Как отмечает Pravda.Ru, при строительстве он применял самые передовые методы, что делало создаваемые им объекты особенно эффективными и безопасными.

Отдельного внимания заслуживает и другой фрагмент биографии Косована — во время сильнейшего землетрясения в Армении в 1988 году он занимал должность заместителя командующего войсками Закавказского военного округа. Из Тбилиси Косован немедленно отправился в зону бедствия и организовал масштабную спасательную операцию. По его приказу военные строители начали разбирать завалы. В первую очередь он приказал искать выживших в разрушенных школах и детских садах.

Работы велись круглосуточно. Чтобы помочь солдатам справиться с эмоциональным напряжением и стрессом, им было разрешено выпить кофе. Офицерам разрешалось 50 граммов алкоголя. Косован лично руководил спасательными работами, подавая пример подчинённым. Благодаря его усилиям уже через несколько месяцев после землетрясения в Гюмри вновь появилась надежда на возрождение — была построена первая школа и первый жилой дом. За восстановление разрушенного города Косован был удостоен Ордена Трудового Красного Знамени, тогда же он получил и звание генерала.

После Армении Косован продолжал служить в армии в должности начальника управления военного строительства. Многие из построенных им объектов продолжают функционировать и сегодня, подтверждая качество и надежность выполненной работы. Для молодых инженеров и офицеров имя генерала Александра Косована является символом высокого профессионализма и преданности своему делу.