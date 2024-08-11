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Овечкин признался, что не смотрит Олимпиаду в Париже
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  • Опубликована сегодня в 5:10

Овечкин рассказал, по какой причине не смотрит Олимпийские игры в Париже

Овечкин признался, что не смотрит Олимпиаду в Париже

Александр Овечкин, капитан команды «Вашингтон Кэпиталз», объяснил, что не сможет следить за Олимпиадой в Париже из-за нехватки времени. В прошлом сезоне он включил Стефена Карри в свою символическую пятёрку лучших игроков НБА всех времён, хотя не имел возможности посмотреть его выступление в полуфинале Олимпийских игр.

В разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым Овечкин отметил, что Олимпиада в Париже не вызывает у него интереса из-за плотного графика.

"Нет времени (смотреть)", - кратко сказал Овечкин.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа и собрали 15 российских спортсменов, выступавших под нейтральным флагом. Среди их достижений - серебряные медали в парном теннисе, которые завоевали Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Фото: commons.wikimedia.org/Michael Miller (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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