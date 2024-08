Жизнь сербского лидера Александра Вучича находится в опасности из-за противников его политики и международных группировок наркоторговцев. Такое мнение высказал в беседе с российским агентством РИА Новости сербский государственный и политический деятель Александр Вулин, который на данный момент занимает пост вице-премьера.

Некоторое время назад Александр Вулин выразил уверенность в том, что после покушения на словацкого политического деятеля Роберта Фицо, в результате которого его госпитализировали с несколькими огнестрельными ранениями, а также посягательства на жизнь 45-ого президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, сербский лидер отныне также находится не в безопасности.

По словам Александра Вулина, жизнь сербского президента находится в опасности со стороны тех, кто желает, чтобы его страна в юго-восточной Европе, в самом сердце Балканского полуострова, больше не была военно-нейтральной, применила санкционные меры, направленные против Российской Федерации, признала независимость частично признанного государства в Юго-Восточной Европе — Косово, а также отказалась от Республики Сербской, которая находится в составе небольшого государства в юго-восточной части Европы — Боснии и Герцеговины. По словам вице-премьера Сербии, представляющих опасность людей немало, однако ни один из них не располагается на Востоке.

Кроме того, опасность можно поджидать и со стороны наркокланов, которых рассекретили в Сербии и чьи участники на сегодняшний день пребывают в бегах, добавил Александр Вулин.

Сербский политический деятель отметил, что подобные крупные организованные преступные группы никогда не возникают без помощи сильных специальных служб. По этой причине, по его мнению, необходимо увеличить безопасность Александра Вучича.

Фото: website of the State Duma of the Russian Federation / duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license)