На данный момент Запад вовсю подготавливается к вооружённому конфликту с Россией, и даже более усиленно, чем думают в РФ. Однако пока что западные страны до конца не готовы. Об этом информировал частную сербскую ТВ-сеть TV Pink президент Сербии Александр Вучич.
По словам сербского политического деятеля, ждать, что Запад сможет одержать победу над Российской Федерацией, нереально таким образом, как многие думают. Он добавил, что вероятность победы может появиться исключительно, если с главой РФ Владимиром Путиным "что-то произойдет".
Ранее президент Республики Сербия сообщил, что определённые государства Скандинавии и западные страны выдвигали предложение по разделу земель и имущества Российской Федерации.
Александр Вучич объяснил, что Россия готова себя защитить в случае, если Запад захочет начать с ней вооружённый конфликт. Он задался вопросом, пойдут ли на такое западные страны, после чего ответил, что никто на это не готов. В конце он добавил, что в Российской Федерации уже подготавливаются к этому столкновению и в целом будут готовы к нему быстрее, чем многие предполагают.
Фото: Flickr / European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Конгрессвумен предложит Харрис временно исполнять обязанности главы США
Республиканка, член палаты представителей США Нэнси Мейс сообщила в социальных сетях, что в ближайшее время на голосование предложит резолюцию, заключающуюся в том, чтобы действующий президент Штатов Джо Байден досрочно ушёл с позиции президента. Вместо него предлагают назначить вице-президента Камалу Харрис. Об этом информирует РИА Новости.
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После того как действующий президент США принял решение выйти из гонки, а также поддержал на пост президента Штатов вице-президента Камалу Харрис, которой не достаёт харизмы, Демократическая партия намерена улучшить кампанию нового кандидата посредством жены 44-ого главы государства Барака Обамы. Об этом заявил частной национальной сербской ТВ-сети TV Pink президент Сербии Александр Вучич.
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