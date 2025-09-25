Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Утро с тремором и вечера с бокалом: ловушки, в которых формируется зависимость

Нарколог Руслан Исаев: употребление алкоголя чаще 2–3 раз в неделю — тревожный сигнал

Многие считают, что проблемы с алкоголем начинаются только тогда, когда человек пьёт каждый день. Однако врачи подчёркивают: опасность может проявиться значительно раньше.

В беседе с "Лентой.ру" врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев отметил, что регулярное употребление алкоголя более двух-трёх раз в неделю уже должно насторожить.

"В современной наркологии мы отошли от простого подсчета дней употребления как единственного маркера проблемы. Ключевой критерий — не частота, а утрата контроля и приоритет алкоголя над другими сферами жизни, — подчеркнул нарколог. — Если говорить условно, то регулярное употребление алкоголя более двух-трех раз в неделю — это уже тревожный сигнал, требующий внимательной оценки, но еще не диагноз".

Важен не только факт употребления, но и его последствия

Исаев объяснил, что основным критерием становится не количество выпитого и не календарь, а то, как именно алкоголь влияет на жизнь.

Тревожные признаки:

  • труднопреодолимая тяга к спиртному;

  • снижение способности контролировать количество выпитого;

  • рост толерантности — для достижения эффекта требуется всё больше алкоголя;

  • появление состояния отмены.

"Другой потенциальный симптом алкоголизма — состояние отмены, которое вызывает желание и необходимость "похмелиться" с утра. Это не просто плохое самочувствие, а тремор, потливость, тахикардия", — пояснил врач.

Сравнение: социальное употребление vs тревожные признаки

Признак Социальное употребление Риск алкоголизма
Частота Несистемно, по праздникам 2-3 раза в неделю и чаще
Контроль Человек может отказаться Утрата контроля
Толерантность Малые дозы вызывают эффект Требуется больше алкоголя
Состояние утром Лёгкое недомогание Настоящий абстинентный синдром
Влияние на жизнь Нет ущерба Страдают семья, работа, здоровье

Что ещё должно насторожить

  • Пренебрежение другими удовольствиями и интересами ради алкоголя.

  • Продолжение употребления вопреки проблемам со здоровьем или в семье.

  • Агрессия, раздражительность и тревожность при попытке отказаться от спиртного.

  • Нарушения сна и постоянные мысли о том, "когда снова можно выпить".

Советы шаг за шагом: как проверить себя

  1. Попробуйте отказаться от алкоголя хотя бы на две недели.

  2. Отслеживайте своё состояние: есть ли повышенная тревожность, раздражительность, бессонница.

  3. Если желание выпить усиливается и появляются симптомы отмены — это тревожный сигнал.

  4. При появлении признаков зависимости не откладывайте визит к врачу-наркологу.

  5. Составьте план досуга без алкоголя: спорт, хобби, встречи с друзьями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что "пью редко, значит, проблем нет".
    → Последствие: игнорирование симптомов и развитие зависимости.
    → Альтернатива: оценивать влияние алкоголя на жизнь, а не только частоту.

  • Ошибка: пытаться "лечить" стресс алкоголем.
    → Последствие: усиление тревожности и психологическая зависимость.
    → Альтернатива: здоровые способы снять напряжение — спорт, дыхательные практики, прогулки.

  • Ошибка: игнорировать утренние похмельные симптомы.
    → Последствие: формирование абстинентного синдрома.
    → Альтернатива: рассматривать их как серьёзный сигнал к обращению за помощью.

А что если…

Что будет, если не реагировать на тревожные сигналы и продолжать пить регулярно? В течение нескольких лет это может привести к стойкой зависимости, разрушению семьи, потере работы и серьёзным заболеваниям — от цирроза печени до инсульта.

Плюсы и минусы полного отказа от алкоголя

Плюсы Минусы
Улучшение здоровья и самочувствия Требует пересмотра привычек
Ясность ума и памяти Возможна социальная неловкость в компании
Экономия бюджета Иногда сложнее адаптироваться в "праздничной культуре"
Снижение риска зависимостей Требуется поддержка окружения
Лучшее качество сна и энергии Может казаться ограничением

FAQ

Как понять, что пора к наркологу?
Если вы не можете отказаться от алкоголя даже на короткое время или испытываете тягу, сопровождающуюся раздражительностью и тревогой.

Можно ли пить 1-2 бокала вина в неделю без риска?
У большинства людей это не приводит к зависимости, но важно отслеживать контроль и отсутствие негативных последствий.

Правда ли, что алкоголь помогает расслабиться?
Кратковременно — да, но в долгосрочной перспективе он усиливает тревожность и стресс.

Мифы и правда

  • Миф: алкоголизм — это пьянство каждый день.
    Правда: зависимость может формироваться даже при 2-3 регулярных употреблениях в неделю.

  • Миф: сила воли поможет всегда контролировать дозы.
    Правда: при зависимости контроль теряется, и сила воли не спасает.

  • Миф: лёгкие напитки не вызывают проблем.
    Правда: любой алкоголь при регулярном употреблении может привести к зависимости.

3 интересных факта

  1. Симптомы абстинентного синдрома схожи с симптомами тревожных расстройств.

  2. Алкоголизм часто развивается незаметно: от "по праздникам" до ежедневного употребления проходит несколько лет.

  3. Люди, отказавшиеся от алкоголя на месяц, в исследованиях отмечали улучшение сна, памяти и концентрации.

Исторический контекст

  • XX век: формирование концепции алкоголизма как болезни, а не "порока".

  • 1970-е: развитие наркологии как отдельной дисциплины.

  • 1990-е: распространение мифа о "безопасной дозе алкоголя".

  • XXI век: доказано, что безопасных доз не существует, а риски есть даже при умеренном употреблении.

