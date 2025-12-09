Сладости с алкоголем — новый тренд среди школьников: что скрывает опасная мода на новогодние конфеты

Российские школьники активно скупают конфеты в форме рюмок и бутылочек, содержащие крепкий алкоголь, через маркетплейсы. Эти сладости стали популярным трендом в социальных сетях в преддверии новогодних праздников. По информации, опубликованной в telegram-канале Baza, школьники сообщают, что после употребления даже нескольких таких конфет они начинают чувствовать недомогание — симптомы тошноты и головокружения, вероятно, вызваны резким алкогольным опьянением.

Продукция с алкоголем

Конфеты с алкоголем, которые активно покупают школьники, включают как белорусские сладости, так и французские "груши". Средняя цена набора из нескольких штук может составлять около двух тысяч рублей, что указывает на довольно высокую стоимость подобной продукции. При этом каждый экземпляр конфет содержит количество алкоголя, эквивалентное половине рюмки крепкого напитка.

Опасность для подростков

Этот тренд вызывает беспокойство среди родителей и педагогов, так как такие конфеты могут стать фактором, способствующим преждевременному знакомству подростков с алкоголем. Кроме того, даже небольшие дозы алкоголя могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье развивающегося организма, вызывая симптомы опьянения у школьников. В связи с этим возникает вопрос о необходимости контроля за продажей таких продуктов и их доступностью для несовершеннолетних.